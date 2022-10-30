По мнению Гранта, без внимания парней девушки на проекте одичали
Сегодня, 18:25 Вадим Карасев
Артём Грант решил побывать на тусовке, которую устроили девушки в изолированной части Дом-2. В итоге он сделал вывод, что они совсем одичали.
В изолированной части Дом-2 девушки проекта решили устроить собственную вечеринку, на которой в итоге оказался Артём Грант. Понаблюдав немного за этим мероприятием он сообщил, что девушки без мужского внимания на проекте совсем одичали.
Оставшись предоставленными самим себе, ведь на свидания наиболее часто ходят пары и топовые участники телешоу, которые стараются следовать новым правилам, девушки приняли решение поменять женское голосование на мужское, даже несмотря на то, что на прошлой недели с проекта ушли парни.
К слову, сам Грант уверен, что ему уходить с проекта пока рано. Может он поэтому решил критиковать девушек? Сейчас Артём больше никому из девушек не симпатизирует, а снова начинать отношения с Клавдией Безверховой он не горит желанием даже ради её мамы.
Может парня не устраивает новая концепция проекта? Всё же, одиночки могут пребывать на Дом-2 не более двух месяцев. А может он не сомневается, что ему позволят больше остальных? И в самом ли деле девушки «одичали»?
По материалам: life-dom2