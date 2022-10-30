. По мнению Гранта, без внимания парней девушки на проекте одичали

Вадим Карасев

В изолированной части Дом-2 девушки проекта решили устроить собственную вечеринку, на которой в итоге оказался Артём Грант. Понаблюдав немного за этим мероприятием он сообщил, что девушки без мужского внимания на проекте совсем одичали.Оставшись предоставленными самим себе, ведь на свидания наиболее часто ходят пары и топовые участники телешоу, которые стараются следовать новым правилам, девушки приняли решение поменять женское голосование на мужское, даже несмотря на то, что на прошлой недели с проекта ушли парни.К слову, сам Грант уверен, что ему уходить с проекта пока рано. Может он поэтому решил критиковать девушек? Сейчас Артём больше никому из девушек не симпатизирует, а снова начинать отношения с Клавдией Безверховой он не горит желанием даже ради её мамы.Может парня не устраивает новая концепция проекта? Всё же, одиночки могут пребывать на Дом-2 не более двух месяцев. А может он не сомневается, что ему позволят больше остальных? И в самом ли деле девушки «одичали»?