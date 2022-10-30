. По мнению Опенченко, Бухынбалтэ и Барзиков обязаны взять ремонт «спорной» комнаты на себя
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » По мнению Опенченко, Бухынбалтэ и Барзиков обязаны взять ремонт «спорной» комнаты на себя

По мнению Опенченко, Бухынбалтэ и Барзиков обязаны взять ремонт «спорной» комнаты на себя

По мнению Опенченко, Бухынбалтэ и Барзиков обязаны взять ремонт «спорной» комнаты на себя
Участники никак не могут определиться, кому достанется «спорная» комната. Но раз уж Лео — собака Кристины Бухынбалтэ и Ивана Барзикова — её испортила, то и за ремонт отвечать паре. Участники Дом-2, только-только получив телефоны на руки, сразу же начинают общаться с подписчиками и отвечать на многочисленные вопросы. Вот и Алена Опенченко написала, что отвечать за ремонт спорной комнаты должны Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков, так как её испортила собачка Лео.

Однако возлюбленная Михаила Козлова даже Екатерину Горина в сложившейся ситуации поддерживать не стала. Она уверена, что кадетка обязана была бороться за свою жилплощадь с самого начала. А может она просто боится, что её втянут в ремонт, ведь щенок Пабло, которого уже отдали в «добрые» руки, также портил имущество Дом-2.
Более того, Алёна начала подозревать, что она беременна, хотя и пользуется средствами контрацепции. Также она стала намекать, что больше не следует идеологии чайлдфри, поэтому теперь она готова родить и побороться за главный приз — десять миллионов рублей. Быстро же девушка «переобулась»... Что думаете?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Более 200 компаний станут участниками выставки "Химия-2022"
Более 200 компаний станут участниками выставки "Химия-2022"
В ТОП-10 Steam на этой неделе, 24-30 октября, попали 2 игры из Game Pass
В ТОП-10 Steam на этой неделе, 24-30 октября, попали 2 игры из Game
Уроженец Херсона рассказал о дружбе с Михаилом Ефремовым в колонии
Уроженец Херсона рассказал о дружбе с Михаилом Ефремовым в колонии
Авторы книги о Лиз Трасс рассказали о ее любви к вину
Авторы книги о Лиз Трасс рассказали о ее любви к вину
По мнению Опенченко, Бухынбалтэ и Барзиков обязаны взять ремонт «спорной» комнаты на себя
По мнению Опенченко, Бухынбалтэ и Барзиков обязаны взять ремонт
Дерзкое ограбление в аэропорту Филадельфии
Дерзкое ограбление в аэропорту Филадельфии
Россия договорилась о поставках иранских продуктов
Россия договорилась о поставках иранских продуктов
По мнению Гранта, без внимания парней девушки на проекте одичали
По мнению Гранта, без внимания парней девушки на проекте одичали
Режим Forge позволил создать в Halo Infinite игровой автомат с работающей 2D-игрой Halo
Режим Forge позволил создать в Halo Infinite игровой автомат с
В России назвали условие блокировки YouTube
В России назвали условие блокировки YouTube
Захарова жестко отреагировала на заступников Ксении Собчак
Захарова жестко отреагировала на заступников Ксении Собчак
Лайфхак, чтобы не болела шея
Лайфхак, чтобы не болела шея

Топ на сегодня

Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечества
НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечества
Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак»
Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак»
Польшу обвинили в планах захвата Западной Украины и проведении там референдума
Польшу обвинили в планах захвата Западной Украины и проведении там
Девушка Егора Крида попала в жуткое ДТП
Девушка Егора Крида попала в жуткое ДТП

Еще по теме

Опенченко и Козлов копируют свидания Бухынбалтэ и Барзикова
По мнению Влада Кадони, Барзиков потерял лицо из-за Бухынбалтэ
Бухынбалтэ и Барзиков решили обратиться к семейному психологу
По словам Гориной, Бухынбалтэ живёт по указке своих подписчиков