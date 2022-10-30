. По мнению Опенченко, Бухынбалтэ и Барзиков обязаны взять ремонт «спорной» комнаты на себя

Вадим Карасев

Участники Дом-2, только-только получив телефоны на руки, сразу же начинают общаться с подписчиками и отвечать на многочисленные вопросы. Вот и Алена Опенченко написала, что отвечать за ремонт спорной комнаты должны Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков, так как её испортила собачка Лео.Однако возлюбленная Михаила Козлова даже Екатерину Горина в сложившейся ситуации поддерживать не стала. Она уверена, что кадетка обязана была бороться за свою жилплощадь с самого начала. А может она просто боится, что её втянут в ремонт, ведь щенок Пабло, которого уже отдали в «добрые» руки, также портил имущество Дом-2.Более того, Алёна начала подозревать, что она беременна, хотя и пользуется средствами контрацепции. Также она стала намекать, что больше не следует идеологии чайлдфри, поэтому теперь она готова родить и побороться за главный приз — десять миллионов рублей. Быстро же девушка «переобулась»... Что думаете?