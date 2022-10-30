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Побег Ксении Собчак может быть пиаром

Побег Ксении Собчак может быть пиаром
Продюсер считает, что ведущая и журналистка Ксения Собчак сделала все, чтобы о ней говорила вся страна как о примадонне. Музыкальный продюсер решил, что телеведущей захотелось почувствовать себя Аллой Пугачевой. Критик Павел Рудченко заявил, что Ксения Собчак своим спешным отъездом из России просто привлекала к себе внимание.
По словам продюсера, телеведущая подражает Алле Пугачевой. Ксении Собчак хотелось, чтобы и о ее побеге говорила вся страна. «Она хочет себя приравнять к Примадонне, примазаться к ее статусу. Ведь об отъезде Пугачевой и ее позиции узнали абсолютно все в стране, а отъезд Собчак не особо привлек к себе внимание в инфополе. Видимо, ее кандидатура не очень интересна нашим гражданам», — передают слова продюсера nation-news.ru.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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