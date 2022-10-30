. Подруга миллиардерши Аллы Пугачевой собирает деньги на лечение
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Подруга миллиардерши Аллы Пугачевой собирает деньги на лечение

Подруга миллиардерши Аллы Пугачевой собирает деньги на лечение
Подруга певицы Аллы Пугачевой ищет деньги на лечение. Неожиданное сообщение появилось на днях на страничке лучшей подруги Аллы Пугачевой Алины Редель. Якобы у бизнес вумен возникли серьезные проблемы, на решение которых срочно требуются деньги. «У меня появились большие проблемы со здоровьем, и нужно сделать в ближайшие дни несколько дорогостоящих операций!»,  — написано на страничке. При этом говорится, что нужна еще кровь определенной группы и указан номер карты, на которую сердобольным следует перечислять свою лепту, и обязательство вернуть все в ближайшие месяц-два.
Даже самые наивные тут же поняли по тексту, что на жалость давят мошенники. Тем более, что обращение было вскоре удалено. Теперь в микроблоге Алины последним постом красуется общая фотография со звездами, выложенная еще в марте. На ней присутствуют Алла Пугачева, Валентин Юдашкин, Игорь Николаев с супругой и другие представители шоу-бизнеса. «Очень важно иметь в жизни преданных, верных и надежных друзей! В любые моменты жизни сохраняйте взаимопонимание, любовь и внимание! Не теряйте друзей!», — подписала снимок Редель. Она дружит с Аллой Пугачевой уже полвека, считаясь уже чуть ли не членом семьи. По крайней мере, младшие дети певицы Лиза и Гарри называют ее бабушкой.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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