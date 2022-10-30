. Подруга миллиардерши Аллы Пугачевой собирает деньги на лечение

Подруга певицы Аллы Пугачевой ищет деньги на лечение. Неожиданное сообщение появилось на днях на страничке лучшей подруги Аллы Пугачевой Алины Редель. Якобы у бизнес вумен возникли серьезные проблемы, на решение которых срочно требуются деньги. «У меня появились большие проблемы со здоровьем, и нужно сделать в ближайшие дни несколько дорогостоящих операций!», — написано на страничке. При этом говорится, что нужна еще кровь определенной группы и указан номер карты, на которую сердобольным следует перечислять свою лепту, и обязательство вернуть все в ближайшие месяц-два.Даже самые наивные тут же поняли по тексту, что на жалость давят мошенники. Тем более, что обращение было вскоре удалено. Теперь в микроблоге Алины последним постом красуется общая фотография со звездами, выложенная еще в марте. На ней присутствуют Алла Пугачева, Валентин Юдашкин, Игорь Николаев с супругой и другие представители шоу-бизнеса. «Очень важно иметь в жизни преданных, верных и надежных друзей! В любые моменты жизни сохраняйте взаимопонимание, любовь и внимание! Не теряйте друзей!», — подписала снимок Редель. Она дружит с Аллой Пугачевой уже полвека, считаясь уже чуть ли не членом семьи. По крайней мере, младшие дети певицы Лиза и Гарри называют ее бабушкой.