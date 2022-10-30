. "Последние дни она не в себе была": звезда кинохита "Москва слезам не верит" пропала в столице
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"Последние дни она не в себе была": звезда кинохита "Москва слезам не верит" пропала в столице

"Последние дни она не в себе была": звезда кинохита "Москва слезам не верит" пропала в столице

88-летняя Инна Выходцева, запомнившаяся зрителям по ролям в кинохитах "Москва слезам не верит" и "Служебный роман", исчезла в столице. Незадолго до этого актрису выписали из больницы после сильного отравления.

Инна Выходцева в последнее время вела затворнический образ жизни после смерти мужа и пропажи сына во время цунами в Доминикане. 


Как выяснилось, за актрисой ухаживала сиделка Гуля. "Продукты таскала ей два раза в неделю, готовила, уборку делала", - рассказала женщина, пожаловавшаяся на грязь и тараканов в квартире артистки.

Выходцева жаловалась сиделке на ужасные головные боли. В какой-то момент звезда заявила, что ее якобы хотят отправить в "дурдом".

"Последние дни она не в себе была, говорила, что ей плохо", — заявила Гуля в эфире передачи "Ты не поверишь!".


Выходцева едва не погибла из-за отравления

Около месяца назад Гуля обнаружила Выходцеву на диване умирающей, когда просто зашла ее покормить.

Была бледная, говорила, что уже поздно, но я вызвала скорую помощь. Она говорит: „Никуда не пойду, оставьте меня в покое, дайте мне умереть дома“.

В результате приехавшая скорая промыла Инне желудок. Звезда была госпитализирована в институт имени Склифосовского, после чего объявился племянник женщины, на которого она переписала столичную квартиру, стоимость которой составляет примерно 10 миллионов рублей.

10 октября Выходцеву выписали из больницы, после чего она пропала. В СМИ появились слухи, что актрису якобы сдали в специальный дом престарелых для доживающих свои дни ветеранов сцены, но сплетни так и не подтвердились. 

Охранники заведения полагают, что на самом деле звезда скорее всего находится в закрытом коттеджном поселке неподалеку, где живут более обеспеченные пенсионеры. Племянник заявил Гуле, что с Инной сейчас "все гораздо лучше".


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По материалам: uposters.ru

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