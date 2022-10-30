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Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов

Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывовПосольство РФ: среди пострадавших в Сомали нет россиян, уровень угрозы остается высоким

В числе пострадавших после серии взрывов в Могадишо нет российских граждан. Об этом заявили в посольстве России в Сомали, сообщает ТАСС.

В диппредставительстве также рассказали, что сейчас уровень террористической угрозы в столице и регионах страны остается высоким. В связи с этим россиянам, которые планировали посетить Сомали в ближайшее время, настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок. При этом отмечается, что российское посольство продолжит внимательно следить за обстановкой «на земле».

О том, что в Сомали исламисты атаковали здание министерства образования, стало известно в субботу, 29 октября. Боевики подорвали два автомобиля, начиненных взрывчаткой. На тот момент были данные о девяти погибших. Позднее появились сообщения о том, что из-за серии взрывов, произошедшей в Могадишо, столице Сомали, погибли не менее 100 человек. При этом пострадали по меньшей мере 300 людей.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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