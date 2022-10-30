. При обрушении моста в Индии погибли 90 человек
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При обрушении моста в Индии погибли 90 человек

При обрушении моста в Индии погибли 90 человекThe Hindu: как минимум 90 человек погибли при обрушении моста в индийском штате Гуджарат

В индийском штате Гуджарат обрушился подвесной мост, в результате происшествия погибли по меньшей мере 90 человек. Об этом сообщает газета The Hindu.

Мост рухнул, когда на нем находились люди. Уточняется, что более 350 человек оказались в реке. Глубина в данном месте достигает трех метров, власти опасаются, что количество утонувших может быть еще больше. Ведутся поисково-спасательные работы. Также свыше 100 человек госпитализированы.

По данным издания, мост был открыт 26 октября после реконструкции. Однако его ремонтом занималась частная компания, которая не предоставила властям "сертификат годности" сооружения.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, он также заявил, что пострадавшим и семьям погибшим будут выплачены компенсации. Правительство штата создало комитет для расследования причин, приведших к ЧП.

Ранее подвесной мост обрушился во время открытия в Мексике. В результате инцидента пострадали восемь человек. Мост обрушился, когда люди попробовали перейти небольшое ущелье, по которому протекает горная речка. Высота падения оказалась небольшой, поэтому обошлось без серьезных травм.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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