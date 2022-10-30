. Психиатр предупредил о последствиях чтения новостей

Вадим Карасев

Думскроллинг вызывает у читателя тревогу, панику, апатию, а также меняет его аппетит, заявил врач-психиатр Александр Федорович в эфире радиостанции "Говорит Москва". Если человек, не являющийся специалистом, начал интересоваться и обсуждать только вопросы ценообразования и санкции, это должно вызывать настороженность.

"Шаг номер один: когда человек очень сильно интересуется новостями, это должно вызвать сомнения. Человек просыпается и сразу берет в руки новостную ленту".

Вторым шагом эксперт назвал осознание человеком того, что доминирующими становятся вопросы, касающиеся ценообразования, санкций и эмбарго - "чего угодно, только не того, что вменяет человеку его специальность". Затем следует стадия, когда в человек настолько вовлечен в этот процесс, что ему в какой-то момент говорят "хватит про новости", но оторваться от них он уже не в силах.

После человек понимает, что эти мысли нарушают его привычный образ жизни, влияют на настроение, сон и аппетит. В этом случае "уже однозначно нужно идти к специалисту":

"А если включаются или выключаются какие-то функции физические и соматические, то здесь уже даже мнений быть не может".

Федорович указал, что в современном мире стало модно искать у себя психологические проблемы. Это характерно сегодня для медицинской системы.

"Нынче модно" ставить психиатрические диагнозы, использовать тесты, которые предлагают не специалисты, прописывать самые разные препараты. Это не только антидепрессанты, но и нейролептики, и транквилизаторы и т. д.

"Есть тревожные реакции, а есть тревожные расстройства. Между ними большая разница", - указал эксперт и добавил, что в настоящее время "поводов для беспокойства предостаточно", и люди естественным образом на это реагируют.

За год в России существенно вырос спрос на психотропные. С января по сентябрь нынешнего года россияне купили 108 млн упаковок этих лекарств, а также 8 млн 400 тыс. пачек антидепрессантов, что на 44% и 48% больше, чем годом ранее.