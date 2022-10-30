. Путин выразил соболезнования президенту Кореи в связи с трагедией в Сеуле
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Путин выразил соболезнования президенту Кореи в связи с трагедией в Сеуле

Путин выразил соболезнования президенту Кореи в связи с трагедией в Сеуле

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю в связи с гибелью большого количества людей в давке, произошедшей поздно вечером в субботу в Сеуле. Текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Трагические события произошли поздно вечером в субботу в городском районе Итхэвон накануне празднования Хэллоуина. Давка возникла на одной из узких пешеходных улиц, по одной из версий, после падения нескольких человек в толпе. Как ранее писала «Парламентская газета», сообщалось как минимум о 151 погибшем, в том числе четырех россиянках.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле», — говорится в послании.

Российский лидер также попросил «передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших» и «пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

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По материалам: pnp.ru

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