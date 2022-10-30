. Регину Тодоренко требуют лишить детей

Психолог высказался о состоянии ведущей Регины Тодоренко. После рождения второго сына Регина Тодоренко быстро вернулась к работе. Звезда уверяет, что полна сил, и успевает работать сразу в нескольких проектах. Только вот поведение Регины говорит об обратном. Одно из недавних выступлений на шоу «Ледниковый период» обернулось для Тодоренко слезами. Артистка уверяла, что причиной ее расстройства был шарф у костюма, который в самый ответственный момент затянулся на ее шее. Однако психолог Валентина Красникова считает, что за этими эмоциями прячется желание закрыться и сбежать. Она отметила, что у Регины сдают нервы, и, если не притормозить, это может обернуться катастрофой. По мнению Красниковой, одной из причин послеродовой депрессии Тодоренко мог стать хронический недостаток сна. Поэтому нервная система и не справляется. «Ребенок с двух месяцев должен спать восемь часов. Это никаким образом не связано с грудным вскармливанием, не противоречит ему. Наоборот, грудное вскармливание плюс полноценный сон — это та задача, которую должна решать любая мама», — уверена специалист.Помимо этого, полноценный сон матери — залог безопасности ребенка. «Ты начинаешь сама представлять опасность для собственного ребенка. Мамы в таком состоянии садятся за руль, осуществляют уход, мамы должны верно интерпретировать сигналы своего малыша. Снижается внимательность, реакции. Какие-то реакции снижаются, а какие-то наоборот становятся неуправляемыми», — пояснила Красникова «Пятому каналу». Психолог посоветовала Регине заняться собой и притормозить, а не пытаться успеть все! К слову, поклонники Тодоренко оказались не такими деликатными, как Красникова. Они резко отреагировали на поведение звезды, считая, что такое материнство во вред ее детям. «Нужно забрать у нее Мира, она же неадекватная!», «Ничего кроме сиськи дать не может», — высказались люди.