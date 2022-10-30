. Ретроградный Марс с 30 октября до 11 января 2023 года: советы Знакам Зодиака на этот период

Вадим Карасев

Почти два с половиной месяца Марс будет двигаться в обратном направлении. Это принесет многим из нас большие неурядицы, так что лучше заранее знать, как с ними справляться. Астрологи дали ряд советов каждому из Знаков Зодиака.

Ранее мы давали универсальные советы о том, как нужно себя вести в период ретроградности Марса, чтобы не навлекать беду на себя и окружающих. Это не все рекомендации, да и к тому же влияние планеты более многогранно. Более того, одна ретро-фаза может отличаться от другой. В этот раз она будет достаточно опасной для того, чтобы не обращать на нее внимание.

Овен

Овнам нужно больше двигаться и заниматься спортом. Дело в том, что во время ретроградного Марса эти люди могут становиться более агрессивными и могут накапливать внутри себя негативную энергетику. Чтобы эта плохая энергия выходила наружу быстрее, необходимо делать физические упражнения. Они не дадут дурным мыслям взять контроль над сознанием.

Телец

Тельцам необходимо избегать безделья. Лень и прокрастинация будут крайне опасными, ровно как и необоснованный страх, апатия, уныние. Если эти люди почувствуют духовную слабость, им стоит просто начать проявлять больше активности в делах. В случае наплыва усталости необходимо будет отдохнуть и сменить обстановку.

Близнецы

Близнецам ни в коем случае нельзя срываться на окружающих их людях. Если что-то пойдет не по плану, лучше искать изъяны в себе, а не в коллегах, друзьях и близких. С другой стороны, уходить с головой в самоанализ тоже нельзя. Глубокие самокопания приведут к повышению тревожности и снижению самооценки.

Рак

Ракам в конце осени и начале зимы лучше как можно больше внимания уделять своим близким. Даже небольшой намек на эгоизм в период ретро-фазы Марса может спровоцировать большие проблемы в семье, в коллективе и в общении с друзьями. Ракам нужно научиться просить прощения и признавать вину.

Лев

Львы в период ретроградного Марса могут стать менее объективными в спорах и в целом в общении с людьми. Это будет бесить их родственников и друзей. Астрологи советуют представителям данного Знака как можно реже выяснять отношения и спорить без нужды. Так количество ссор будет минимальным, а их последствия менее негативными.

Дева

Одиноким Девам в период ретроградного Марса ни в коем случае нельзя начинать новых отношений. Можно знакомиться и флиртовать, но торопить события точно не стоит. Мимолетные романы поднимут Девам настроение. Также можно отдать предпочтение одиночеству. Без мыслей о любви Девы станут максимально продуктивными.

Весы

Весам не стоит искать приключений в любви и в финансовой сфере. В этот период не рекомендуется ругаться с начальством, менять работу, открывать бизнес. Лучше оставить все как есть на эти два месяца. Также важно следить за своими словами, так как есть вероятность случайно спровоцировать шквал проблем.

Скорпион

Скорпионам не стоит привлекать к себе много лишнего внимания. Пока Марс ретрограден, лучше оставаться в тени и действовать скрытно, осторожно и обдуманно. Каждый шаг Скорпионов должен быть взвешенным. В противном случае проблемы начнут копиться как снежный ком, создавая идеальные условия для начала черной полосы.

Стрелец

Стрельцам нужно как можно меньше времени проводить рядом со своими врагами и недоброжелателями. Необходимо сторониться конфликтов и как можно реже читать неприятные новости в интернете. Необходимо абстрагироваться от всего, что хоть как-то ухудшает настроение.

Козерог

Козерогам нужно сохранять спокойствие и принимать решения только на холодную голову. В противном случае этих людей будет ждать шквал проблем. В любовной сфере нужно действовать по обстоятельствам, не пытаясь предсказывать поведение второй половинки. Интуиция Козерогов начнет ослабевать ближе к декабрю, что плохо скажется на принятии решений.

Водолей

Необдуманные шаги Водолеев могут стать причиной начала полосы неудач. Пока Марс находится в ретро-фазе, людям данного Знака лучше не рисковать, не тратить много денег впустую. Важно оставаться ответственными, собранными и готовыми ко всему. Спокойствие и размеренность — вот к чему необходимо стремиться в ноябре-декабре.

Рыбы

У Рыб во время ретро-Марса всегда рядом найдутся люди, готовые помешать им добиться установленных ранее задач и целей. Планы часто будут срываться, но не стоит из-за этого сильно беспокоиться. Другие ночные светила постараются нивелировать негатив и хаос, порожденные Марсом.