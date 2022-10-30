. Режим Forge позволил создать в Halo Infinite игровой автомат с работающей 2D-игрой Halo

Вадим Карасев





Официально режим Forge для Halo Infinite еще не вышел в релиз — он станет доступен только 8 ноября, вместе с зимним обновлением. Но игроки, которые ранее получили доступ к режиму, уже создают при помощи Forge нечто действительно уникальное. Ранее мы показывали карту из «Истории игрушек», созданную при помощи Forge, и еще несколько уникальных проектов. Сегодня же предлагаем посмотреть на уникальную работу пользователя Youtube под ником Red Nomster.

Пользователь Red Nomster смог создать при помощи режима Forge в Halo Infinite комнату с игровыми автоматами. В этой комнате он реализован рабочую версию 2D-игры Halo на одном из игровых автоматов. Видео, в котором демонстрируется эта игра, можно посмотреть ниже.

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Режим Forge дает огромную свободу творчества, ранее студия 343 Industries рассказывал о том, как в нем работать с базовыми функциями, скриптами и ботами, а также со звуком.