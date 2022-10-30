. Российские средства ПВО сбили Су-25 и два Ми-8 воздушных сил Украины
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Российские средства ПВО сбили Су-25 и два Ми-8 воздушных сил Украины

Российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции сбили штурмовик Су-25 и два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале ведомства.

По его словам, все три летательных аппарата были поражены в разных районах ДНР. Помимо этого, за сутки были уничтожены десять украинских беспилотников в небе над ДНР, ЛНР и Харьковской областью.

В воздухе поражены 32 снаряда американской системы HIMARS, один снаряд «Ольха», а также перехвачены шесть противорадиолокационных ракет HARM производства США.

В общей сложности с 24 февраля были уничтожены 328 самолетов, 167 вертолетов, 2 380 беспилотников.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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