. С Днем автомобилиста 2022: история и традиции праздника, поздравления и открытки

В день автомобилиста следует поздравить знакомых водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, поездов, а также просто автолюбителей. Это большая группа людей, которая очень много ежедневно работает и помогает нам вовремя добраться к месту назначения. Кроме того, в День автомобилиста принимают поздравления все, кто занимаются изготовлением транспортных средств и их техобслуживанием.

Когда День автомобилиста в 2022 году

Профессиональные водители и любители отмечают День автомобилиста в четвертое воскресенье второго осеннего месяца. В 2022 году праздник приходится на 30 октября.

История и традиции праздника

Автомобилистов начали поздравлять с праздником еще в Советском союзе. В 1976 году граждане обратились к Верховному Совету СССР, так как у отечественных водителей нет профессионального торжества. После этого правительство провозгласило «День работников автотранспорта».

Несмотря на то, что власти России с 1996 года несколько раз пытались воссоединить праздник с другими и переименовать его, в 2012 он снова претерпел изменения и стал называться Днем работников автомобильного и городского транспорта.





В этот день водители получают поздравления от родственников, друзей, знакомых, а также от начальства, политиков и городских властей. В некоторых компаниях для работников организовывают концерты, а лучшим сотрудникам руководители вручают премии, грамоты и медали.

Во многих городах России также устраивают скоростные заезды, выставки ретро-автомобилей и различные конкурсы по тюнингу.

Поздравления с Днем автомобилиста в стихах





***

Чтоб колодки не скрипели, Фары в темноте горели, Чтоб бензин не дорожал, И домкрат без дел лежал! Чтоб дороги без баранов, И мотор ревел исправно, Чтоб сотрудник ДПС С курса вашего исчез!

***





Пускай горит зелёный свет. Желаю ни гвоздя, ни жезла, И в начинаниях побед, И чтобы было всё полезным. Широких трасс и светлых дней, Дорог без пробок и препятствий. И чтоб жилось вам веселей, В семье, чтоб было всё прекрасно. Не подводило чтоб авто, Успех преследовал повсюду, А жизни яркой на все 100, И чтобы было место чуду.





Всех, кто знает толк в машинах, За рулем кто просто ас, Кто привык к дорогам длинным, С праздником отличным вас! Пусть авто вас не подводит. Ни гвоздя, ни жезла вам! Солнца при любой погоде И назло любым ветрам! Счастья семьям, сил, удачи, Дружбы, радостей, побед. Близко пусть мечты маячат, Пусть горит зеленый свет.





Рано утром, спозаранку Ты садишься за «баранку», Нажимаешь на педаль И в авто несешься вдаль! Сложной трассы победитель, Замечательный водитель, Поздравленья принимай, Праздник весело встречай! И пусть в День автомобилиста Будет трасса гладкой, чистой. Пусть удачи будет бездна. Ни гвоздя тебе, ни жезла!





Дорог желаю только ровных, Шальной удачи впереди, Доходов чуточку нескромных. Пусть счастье ждёт тебя в пути. Желаю ангела покрепче, Чтоб от неприятностей увёл И защитил от бед дорожных, Всегда с тобою рядом шёл.





День автомобилиста, 31 октября 2021 года: поздравления в прозе, открытки

***

Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаю, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.





***

Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне!





***

Сегодня праздник для всех автомобилистов, профессионалов и любителей! Желаем всем праздничной атмосферы, где бы вы ни находились, ровных и чистых дорог, полных баков, вежливых инспекторов, приятных пассажиров, легких рейсов и всеобщего здоровья. Пусть в жизни все отлично идет! С Днем автомобилиста!





***

С днем автомобилиста! Пусть дороги будут всегда спокойными, свободными и не будет аварийных ситуаций. Желаю крепко держать руль жизни, чтобы повороты не были крутыми, а за ними всегда ожидало счастье и улыбки близких.





***