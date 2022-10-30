С Днем автомобилиста 2022: история и традиции праздника, поздравления и открытки
В день автомобилиста следует поздравить знакомых водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, поездов, а также просто автолюбителей. Это большая группа людей, которая очень много ежедневно работает и помогает нам вовремя добраться к месту назначения. Кроме того, в День автомобилиста принимают поздравления все, кто занимаются изготовлением транспортных средств и их техобслуживанием.
Когда День автомобилиста в 2022 году
Профессиональные водители и любители отмечают День автомобилиста в четвертое воскресенье второго осеннего месяца. В 2022 году праздник приходится на 30 октября.
История и традиции праздника
Автомобилистов начали поздравлять с праздником еще в Советском союзе. В 1976 году граждане обратились к Верховному Совету СССР, так как у отечественных водителей нет профессионального торжества. После этого правительство провозгласило «День работников автотранспорта».
Несмотря на то, что власти России с 1996 года несколько раз пытались воссоединить праздник с другими и переименовать его, в 2012 он снова претерпел изменения и стал называться Днем работников автомобильного и городского транспорта.
В этот день водители получают поздравления от родственников, друзей, знакомых, а также от начальства, политиков и городских властей. В некоторых компаниях для работников организовывают концерты, а лучшим сотрудникам руководители вручают премии, грамоты и медали.
Во многих городах России также устраивают скоростные заезды, выставки ретро-автомобилей и различные конкурсы по тюнингу.
Поздравления с Днем автомобилиста в стихах
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Чтоб колодки не скрипели,
Фары в темноте горели,
Чтоб бензин не дорожал,
И домкрат без дел лежал!
Чтоб дороги без баранов,
И мотор ревел исправно,
Чтоб сотрудник ДПС
С курса вашего исчез!
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Пускай горит зелёный свет.
Желаю ни гвоздя, ни жезла,
И в начинаниях побед,
И чтобы было всё полезным.
Широких трасс и светлых дней,
Дорог без пробок и препятствий.
И чтоб жилось вам веселей,
В семье, чтоб было всё прекрасно.
Не подводило чтоб авто,
Успех преследовал повсюду,
А жизни яркой на все 100,
И чтобы было место чуду.
Всех, кто знает толк в машинах,
За рулем кто просто ас,
Кто привык к дорогам длинным,
С праздником отличным вас!
Пусть авто вас не подводит.
Ни гвоздя, ни жезла вам!
Солнца при любой погоде
И назло любым ветрам!
Счастья семьям, сил, удачи,
Дружбы, радостей, побед.
Близко пусть мечты маячат,
Пусть горит зеленый свет.
Рано утром, спозаранку
Ты садишься за «баранку»,
Нажимаешь на педаль
И в авто несешься вдаль!
Сложной трассы победитель,
Замечательный водитель,
Поздравленья принимай,
Праздник весело встречай!
И пусть в День автомобилиста
Будет трасса гладкой, чистой.
Пусть удачи будет бездна.
Ни гвоздя тебе, ни жезла!
Дорог желаю только ровных,
Шальной удачи впереди,
Доходов чуточку нескромных.
Пусть счастье ждёт тебя в пути.
Желаю ангела покрепче,
Чтоб от неприятностей увёл
И защитил от бед дорожных,
Всегда с тобою рядом шёл.
День автомобилиста, 31 октября 2021 года: поздравления в прозе, открытки
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Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаю, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.
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Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне!
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Сегодня праздник для всех автомобилистов, профессионалов и любителей! Желаем всем праздничной атмосферы, где бы вы ни находились, ровных и чистых дорог, полных баков, вежливых инспекторов, приятных пассажиров, легких рейсов и всеобщего здоровья. Пусть в жизни все отлично идет! С Днем автомобилиста!
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С днем автомобилиста! Пусть дороги будут всегда спокойными, свободными и не будет аварийных ситуаций. Желаю крепко держать руль жизни, чтобы повороты не были крутыми, а за ними всегда ожидало счастье и улыбки близких.
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С Днём автомобилиста хочу поздравить и пожелать бодрости за рулём и удачи, спокойных дорог без препятствий. Пусть не подводит здоровье, счастье и любовь всегда будут рядом. Пусть радость и хорошие впечатления дарит новый день, пусть ангел-хранитель всегда сопровождает и отводит любую беду.