. С Днем автомобилиста 2022: история и традиции праздника, поздравления и открытки
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С Днем автомобилиста 2022: история и традиции праздника, поздравления и открытки

С Днем автомобилиста 2022: история и традиции праздника, поздравления и открытки

В день автомобилиста следует поздравить знакомых водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, поездов, а также просто автолюбителей. Это большая группа людей, которая очень много ежедневно работает и помогает нам вовремя добраться к месту назначения. Кроме того, в День автомобилиста принимают поздравления все, кто занимаются изготовлением транспортных средств и их техобслуживанием.

Когда День автомобилиста в 2022 году

Профессиональные водители и любители отмечают День автомобилиста в четвертое воскресенье второго осеннего месяца. В 2022 году праздник приходится на 30 октября.

История и традиции праздника

Автомобилистов начали поздравлять с праздником еще в Советском союзе. В 1976 году граждане обратились к Верховному Совету СССР, так как у отечественных водителей нет профессионального торжества. После этого правительство провозгласило «День работников автотранспорта».

Несмотря на то, что власти России с 1996 года несколько раз пытались воссоединить праздник с другими и переименовать его, в 2012 он снова претерпел изменения и стал называться Днем работников автомобильного и городского транспорта. 


В этот день водители получают поздравления от родственников, друзей, знакомых, а также от начальства, политиков и городских властей. В некоторых компаниях для работников организовывают концерты, а лучшим сотрудникам руководители вручают премии, грамоты и медали.

Во многих городах России также устраивают скоростные заезды, выставки ретро-автомобилей и различные конкурсы по тюнингу.

Поздравления с Днем автомобилиста в стихах


***

Чтоб колодки не скрипели,

Фары в темноте горели,

Чтоб бензин не дорожал,

И домкрат без дел лежал!

Чтоб дороги без баранов,

И мотор ревел исправно,

Чтоб сотрудник ДПС

С курса вашего исчез!

***


Пускай горит зелёный свет.

Желаю ни гвоздя, ни жезла,

И в начинаниях побед,

И чтобы было всё полезным.

Широких трасс и светлых дней,

Дорог без пробок и препятствий.

И чтоб жилось вам веселей,

В семье, чтоб было всё прекрасно.

Не подводило чтоб авто,

Успех преследовал повсюду,

А жизни яркой на все 100,

И чтобы было место чуду.


Всех, кто знает толк в машинах,

За рулем кто просто ас,

Кто привык к дорогам длинным,

С праздником отличным вас!

Пусть авто вас не подводит.

Ни гвоздя, ни жезла вам!

Солнца при любой погоде

И назло любым ветрам!

Счастья семьям, сил, удачи,

Дружбы, радостей, побед.

Близко пусть мечты маячат,

Пусть горит зеленый свет.


Рано утром, спозаранку

Ты садишься за «баранку»,

Нажимаешь на педаль

И в авто несешься вдаль!

Сложной трассы победитель,

Замечательный водитель,

Поздравленья принимай,

Праздник весело встречай!

И пусть в День автомобилиста

Будет трасса гладкой, чистой.

Пусть удачи будет бездна.

Ни гвоздя тебе, ни жезла!


Дорог желаю только ровных,

Шальной удачи впереди,

Доходов чуточку нескромных.

Пусть счастье ждёт тебя в пути.

Желаю ангела покрепче,

Чтоб от неприятностей увёл

И защитил от бед дорожных,

Всегда с тобою рядом шёл.


День автомобилиста, 31 октября 2021 года: поздравления в прозе, открытки

***

Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаю, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.


***

Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне!


***

Сегодня праздник для всех автомобилистов, профессионалов и любителей! Желаем всем праздничной атмосферы, где бы вы ни находились, ровных и чистых дорог, полных баков, вежливых инспекторов, приятных пассажиров, легких рейсов и всеобщего здоровья. Пусть в жизни все отлично идет! С Днем автомобилиста!


***

С днем автомобилиста! Пусть дороги будут всегда спокойными, свободными и не будет аварийных ситуаций. Желаю крепко держать руль жизни, чтобы повороты не были крутыми, а за ними всегда ожидало счастье и улыбки близких.


***

С Днём автомобилиста хочу поздравить и пожелать бодрости за рулём и удачи, спокойных дорог без препятствий. Пусть не подводит здоровье, счастье и любовь всегда будут рядом. Пусть радость и хорошие впечатления дарит новый день, пусть ангел-хранитель всегда сопровождает и отводит любую беду.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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