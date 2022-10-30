. Самайн 31 октября 2022 года: как отмечают современный Хэллоуин

Самайн считается одним из самых главных праздников у кельтов. Традиционно его принято отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября. Сегодня он имеет другое название — Хэллоуин, звучащее более современно и привычно для нас. Говорят, что особые ритуалы могут помочь перевернуть всю жизнь в лучшую сторону.

Самайн – современный Хэллоуин

Изначально праздник не имел никакого отношения к злым духам и демонам. В этот день ранее было принято завершать все работы по сбору урожая и провожать старый год.

Древние культы верили, что данный день является магическим и мистическим, но позитивным в плане энергетики. Природа в это время менялась и помогала людям позабыть все свои проблемы и беды.





Кельты просили ее подарить благополучие в семье, материальный достаток и богатый урожай в будущем году. Кроме того, в праздник принято было забивать лишнюю живность в домашнем хозяйстве, которая не могла нормально переживать суровые зимние холода.

А еще древние кельты разжигали огромные костры и приносили жертву богам. Все это делалось для того, чтобы высшие существа в будущем проявили благосклонность к человечеству и помогали ему.

Как провести ритуал на благополучие

В этот день наши предки делились своим урожаем, помогали друг дружке и дарили подарки. Также нужно было устраивать небольшие пиры. Поэтому основной традицией старинного праздника была готовка вкусных домашних блюд.

Желательно, чтобы все яства на столе были сделаны из собранного урожая. Если такой возможности не имелось и нет сейчас, можно без проблем приобрести все нужные продукты в магазине.





Нужно просто приготовить вкусности и угостить их того, кого вы любите, с кем бы хотелось дружить в дальнейшем или построить романтические отношения. Не забывайте и о тех, с кем отношения натянуты – их тоже желательно угостить.

Когда вы протягиваете еду, нужно про себя сказать:

«Чтобы ближе стать и беды обуздать».

Если вы притягиваете еду тем, с кем только хотите построить отношения, тут нужно говорить совсем иные слова:

«Наш путь будет единым, а жизнь будет лучше. Зиму встретим, осень проводим, друг другу мы очень подходим».

Если же вы угощаете человека, который от вас отодвинулся, но вам хочется все исправить и наладить отношения, скажите следующее:

«Войне конец, а миру пусть будет начало. Чтоб мир улыбался и солнце встречало».

Как избавиться от проблем

Отметим, что во время праздника кельты наводили порядок в своих домах, чтобы отправиться в новый год с чистым домом. Так, нужно выкинуть все, что вам не нужно, то, что сломано и не работает. Только после этого можно начинать полноценную уборку.





Начинать обязательно нужно с верхних частей. Протереть пыль в местах, куда обычно трудно доставать, после этого разложить на места все свои вещи. И только в конце нужно замести и помыть пол мокрой тряпкой.

Закончить все нужно очищением дома, но делается такой ритуал в двенадцать часов ночи. Так, нужно в полной тишине обойти с зажженной свечой весь дом, говоря при этом слова:

«Проблемы прочь, болезни вон, жду тепла и света».

Повторять такое заклинание нужно все время, пока проводится очищение жилья.