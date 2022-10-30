. Сделки с совестью: чем они грозят и как лишают жизненных сил

Вадим Карасев

Сделка с совестью — это тот момент, когда человек поступает так, как сам считает, что поступать не стоит. Переступать через совесть — опасная привычка, которая может серьезно подпортить вам жизнь.

Есть дела и поступки, которые способны привлечь в жизнь счастье и удачу, а есть те, которые удачу отпугивают. Проблема в том, что мы прекрасно понимаем. Какие из них плохие, а какие нет, но все равно переступаем через совесть. Вот чем это чревато.

Проблемы с кармой

Наша совесть — это то, что может нам помочь отделить хорошее от плохого. Если вы намеренно совершаете плохой поступок, то можете быть уверены в том, что Вселенная потребует от вас платы за это в будущем. Никогда и никому судьба не прощала и не простит плохого поступка, который был совершен обдуманно. Вы можете поторопиться или просто ошибиться, попасть в сложную ситуацию, но если вы поступаете плохо осознанно, ваша карма существенно ухудшается. В будущем все это обернется для вас большими проблемами.

Наказание за это будет внезапным, поэтому те бонусы, которые вы получите за сделку с совестью, потом потеряют свою силу. Во Вселенной все находится в балансе. Недаром говорят, что совесть — это наш собственный голос из будущего, который предостерегает от ошибок.

Разрушение энергетики

Биополе человека, который идет против себя самого и против здравого смысла, всегда ослаблено. Когда вы идете на сделку с совестью, вы не избавляете себя в таком случае от переживаний. Поступить себе в убыток, но сохранить совесть в долгосрочной перспективе всегда проще, чем сначала пойти против себя, а потом переживать.

Угрызения мучают практически всех людей. Все понимают, что расплачиваться придется, но теперь остается один вопрос — когда именно? Дурные мысли портят настроение и приводят к большим психологическим травмам. Именно поэтому лучше жить по принципу честно, но спокойно.

Когда сделка с совестью оправдана

Только в том случае, когда вы идете на нее ради другого человека. Например, вы точно знаете, что кто-то хороший заслужил добра и позитива, но жизнь несправедлива к нему. В таком случае можно поступить наперекор самим себе, чтобы осчастливить другого.

Тут очень важно следить за тем, чтобы вам от этого не было совершенно точно никакой выгод, ведь в противном случае такая сделка с совестью все равно окажется убыточной для вас.

Эксперты в области эзотерики часто спорят о том, как плохие поступки с благородными целями влияют на нашу карму и карму того, кому мы помогаем. В большинстве случаев эксперты сходятся во мнении о том, что для того, кому мы помогаем, это не приносит проблем, а вот помогающему испортить жизнь может. Тут главное не перегибать палку и помнить, что каждый сам ответственен за свое счастье.