. Сделки с совестью: чем они грозят и как лишают жизненных сил
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сделки с совестью: чем они грозят и как лишают жизненных сил

Сделки с совестью: чем они грозят и как лишают жизненных сил

Сделка с совестью — это тот момент, когда человек поступает так, как сам считает, что поступать не стоит. Переступать через совесть — опасная привычка, которая может серьезно подпортить вам жизнь.


Есть дела и поступки, которые способны привлечь в жизнь счастье и удачу, а есть те, которые удачу отпугивают. Проблема в том, что мы прекрасно понимаем. Какие из них плохие, а какие нет, но все равно переступаем через совесть. Вот чем это чревато.

Проблемы с кармой

Наша совесть — это то, что может нам помочь отделить хорошее от плохого. Если вы намеренно совершаете плохой поступок, то можете быть уверены в том, что Вселенная потребует от вас платы за это в будущем. Никогда и никому судьба не прощала и не простит плохого поступка, который был совершен обдуманно. Вы можете поторопиться или просто ошибиться, попасть в сложную ситуацию, но если вы поступаете плохо осознанно, ваша карма существенно ухудшается. В будущем все это обернется для вас большими проблемами.

Наказание за это будет внезапным, поэтому те бонусы, которые вы получите за сделку с совестью, потом потеряют свою силу. Во Вселенной все находится в балансе. Недаром говорят, что совесть — это наш собственный голос из будущего, который предостерегает от ошибок.

Разрушение энергетики


Биополе человека, который идет против себя самого и против здравого смысла, всегда ослаблено. Когда вы идете на сделку с совестью, вы не избавляете себя в таком случае от переживаний. Поступить себе в убыток, но сохранить совесть в долгосрочной перспективе всегда проще, чем сначала пойти против себя, а потом переживать.

Угрызения мучают практически всех людей. Все понимают, что расплачиваться придется, но теперь остается один вопрос — когда именно? Дурные мысли портят настроение и приводят к большим психологическим травмам. Именно поэтому лучше жить по принципу честно, но спокойно.

Когда сделка с совестью оправдана

Только в том случае, когда вы идете на нее ради другого человека. Например, вы точно знаете, что кто-то хороший заслужил добра и позитива, но жизнь несправедлива к нему. В таком случае можно поступить наперекор самим себе, чтобы осчастливить другого.

Тут очень важно следить за тем, чтобы вам от этого не было совершенно точно никакой выгод, ведь в противном случае такая сделка с совестью все равно окажется убыточной для вас.

Эксперты в области эзотерики часто спорят о том, как плохие поступки с благородными целями влияют на нашу карму и карму того, кому мы помогаем. В большинстве случаев эксперты сходятся во мнении о том, что для того, кому мы помогаем, это не приносит проблем, а вот помогающему испортить жизнь может. Тут главное не перегибать палку и помнить, что каждый сам ответственен за свое счастье.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Сделки с совестью: чем они грозят и как лишают жизненных сил
Сделки с совестью: чем они грозят и как лишают жизненных сил
В Германии эко-активисты залили картофельным пюре "Стога сена" Клода Моне (фото + видео)
В Германии эко-активисты залили картофельным пюре "Стога
Ольга Бузова помогает Донецку
Ольга Бузова помогает Донецку
Девушка Егора Крида попала в жуткое ДТП
Девушка Егора Крида попала в жуткое ДТП
Подруга миллиардерши Аллы Пугачевой собирает деньги на лечение
Подруга миллиардерши Аллы Пугачевой собирает деньги на лечение
Лиза Арзамасова показала «рабочие моменты» с Авербухом на тренировках ледового шоу
Лиза Арзамасова показала «рабочие моменты» с Авербухом на тренировках
Алла Пугачева привыкла все на халяву, чтобы ни за что не платить
Алла Пугачева привыкла все на халяву, чтобы ни за что не платить
В ДНР рассказали об уязвимости HIMARS
В ДНР рассказали об уязвимости HIMARS
Самый смышленый пес, которого я видел
Самый смышленый пес, которого я видел
В Минфине объяснили опасность овердрафт
В Минфине объяснили опасность овердрафт
Ретроградный Марс с 30 октября до 11 января 2023 года: советы Знакам Зодиака на этот период
Ретроградный Марс с 30 октября до 11 января 2023 года: советы Знакам
ЕС допускает разморозку золотовалютных резервов России после начала восстановления Украины
ЕС допускает разморозку золотовалютных резервов России после начала

Топ на сегодня

Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с друзьями
Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с
Сооснователя «Диссернета» объявили в розыск
Сооснователя «Диссернета» объявили в розыск
МВД разрешило использовать в России водительские права из ДНР, ЛНР и Украины
МВД разрешило использовать в России водительские права из ДНР, ЛНР и
Сотрудников Twitter призвали распечатать копии кода во избежание увольнения
Сотрудников Twitter призвали распечатать копии кода во избежание
Опрос показал, какую зимнюю одежду на женщинах мужчины терпеть не могут
Опрос показал, какую зимнюю одежду на женщинах мужчины терпеть не

Еще по теме

Законы кармы, о которых должен знать каждый
Какие дела и поступки способны привлечь в жизнь удачу
Опасные слова, которые сильно отпугивают удачу
Насколько чиста ваша карма: простой тест-расчет