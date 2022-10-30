. Секреты счастливой любви для рожденных в год Змеи

Вадим Карасев

Счастливая любовь — это то, без чего невозможно прожить полноценную жизнь. Змеи — люди, которым и в одиночестве хорошо, но все же в паре у них больше шансов на удачу и успех, поэтому советуем всем, кто был рожден в 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989 или 2001 году, обратиться за помощью к секретам, описанным далее.

Существует множество привычек, лишающих нас любви. Змеи в этом плане являются одними из главных фаворитов, поэтому им важно обратить внимание на секреты экспертов. С их помощью они станут реже допускать досадные ошибки.

Не нужно бояться говорить

Важно обсуждать всё — проблемы, негатив, победы, неурядицы. Змеи нередко уходят в себя, из-за чего второй половинке кажется, что что-то не так. Змеям обязательно нужно рассказывать о своих переживаниях, иначе такие отношения сойдут на нет. Этого нельзя допускать, ведь обратной дороги не будет. Если любимый человек переживает, значит нужно ему открыться.

Совместным увлечениям быть

Змеи часто имеют какие-то свои радости и любимые занятия, поэтому не считают необходимым искать что-то для двоих. Само собой, это необходимо исправить. В любви невозможно добиться полной гармонии, если каждый из людей занимается чем-то своим. Змеи должны проявлять инициативу, предлагая какие-то новые совместные виды развлечения.

Комплименты крайне важны

Змеи по какой-то причине не делают комплименты второй половинке. Разумеется, это касается не всех, но в большинстве своем эти люди достаточно скупы на приятные слова. Они мотивируют это тем, что искренние комплименты должны исходить от самого сердца. Действительно, если делать комплименты слишком часто, они могут утратить свою ценность, но Змеи делают их порой слишком редко, что может заставить вторую половинку сомневаться в наличии любви с их стороны. Эксперты советуют чуть чаще обращать внимание на внешность партнера.

Научитесь давать свободу

Любовь — это когда два человека свободны. Змеям часто кажется, что в любви важно направлять друг друга при помощи наставлений, но если слишком часто давать какие-то советы, вторая половинка может от этого сильно устать. Нужно позволять любимому человеку делать то, что ему хочется. Да, иногда это приводит к ошибкам, но уж лучше так, чем строить из себя отца или мать.

Боритесь со скукой и унынием

Змеи часто бывают слишком серьезными и сфокусированными на работе и делах. Эти люди не умеют отдыхать и являются трудоголиками. Это не самым лучшим образом отражается на настроении второй половинки, особенно если это человек веселый и любящий яркие эмоции, оптимизм и необычный отдых. Змеям нужно научиться отдыхать, чтобы повышать свое настроение и тем самым улучшать настроение любимого человека и всех, с кем они живут под одной крышей.