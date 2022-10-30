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Шесть важных советов перед Новым годом: что нужно сделать, чтобы встретить праздник счастливым

Шесть важных советов перед Новым годом: что нужно сделать, чтобы встретить праздник счастливым

До Нового года остается около двух месяцев — этого времени вполне достаточно для того, чтобы хорошо подготовиться, гармонизировать свое внутреннее состояние и войти в новый год с новыми ощущениями. Так считает диетолог из Индии Миначи Петтукола. Она дает шесть самых главных советов, последовав которым, вы сможете встретить Новый год счастливым человеком.

Ложиться спать и вставать раньше

Если вы сдвинете время вашего ежедневного отхода ко сну и, соответственно, вашего утреннего пробуждения хотя бы на один час раньше, это позволит вам чувствовать себя гораздо бодрее и жизнерадостнее.


Кроме того, более ранний подъем благоприятно отражается на психическом здоровье человека, поскольку, просыпаясь рано, он заряжается энергией Солнца, и на протяжении всего дня сохраняет этот заряд. При этом важно, чтобы сон длился не менее 7-8 часов.

Совершать ежедневные прогулки

Двигательная активность и прогулки на свежем воздухе дают человеку заряд оптимизма, поднимают настроение и оздоравливают организм.


Прогулки помогают расслабиться, избавиться от негативных мыслей, настроиться на позитив. Они благоприятны для сердечно-сосудистой и костной систем, активизируют обменные процессы, улучшают иммунитет. Для того, чтобы оставаться здоровыми, необходимо ежедневно совершать не менее 10 тысяч шагов.

Ограничить экранное время

Время, которое человек проводит за смартфоном, планшетом, компьютером или телевизором, называют экранным. Оно может быть разным и варьироваться в зависимости от возрастных особенностей, увлечений, потребностей и здоровья человека. Разумеется, что чем меньше времени человек проводит за гаджетами, тем больше ему это идет на пользу.


Постарайтесь подсчитать свое экранное время и постепенно начать его снижать. Если до Нового года вам удастся его сократить хотя бы на час, это станет вашим личным достижениям.

Отписаться от лишних аккаунтов в соцсетях

Удалите подписку в соцсетях на всех персонажей, которые вас чем-то раздражают или вызывают негативные эмоции. Это избавит вас от необходимости расстраиваться каждый раз, когда вы натыкаетесь на их сообщения. Какой смысл их читать и негативно воздействовать на свою нервную систему, если вы не можете ничего изменить?


За два месяца, в течение которых будут действовать эти ограничения, вы сможете в полной мере оценить актуальность этого совета для своего психического состояния.

Питаться только свежими продуктами

Все слышали известную фразу «Человек есть то, что он ест». Она особенно актуальна в наши дни, когда велик соблазн питаться различными вредными продуктами, предлагаемыми нашей промышленностью.


Постарайтесь до минимума сократить количество жиров, соли и сахара в пище, питайтесь только свежими продуктами. Старайтесь есть в одно и то же время, и пейте больше воды. Это поможет сохранять организм в форме.

Скорректировать свои планы

Вы правильно поступаете, если ставите перед собой долгосрочные задачи и определяете конкретные цели на год и более. Но важно помнить, что современный мир меняется очень быстро, и за год может что-то перестать быть актуальным, а также могут возникнуть новые задачи.


Поэтому пересмотр своих планов, целей и путей их достижения — это нормально. Внесите коррективы, составьте новый план действий, и уверенно идите вперед, не останавливаясь на достигнутом.

# Общество Психология
По материалам: rsute

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