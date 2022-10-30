. Шестой блок болгарской АЭС остановили из-за проблем с охлаждением генератора

Вадим Карасев

В Болгарии остановили шестой блок АЭС «Козлодуй» из-за проблем с охлаждением генератора

Шестой блок болгарской атомной электростанции (АЭС) «Козлодуй» остановлен из-за технических проблем в системе охлаждения генератора — неядерной части блока. Об этом сообщило Болгарское телеграфное агентство.

Энергоблок был остановлен в субботу, 29 октября, в 21:00 по местному времени (совпадает с московским). Уточняется, что изменений в радиационном фоне нет. В настоящее время предпринимаются действия по устранению возникшей проблемы и подключению энергоблока к национальной электросети.

Исполняющий обязанности министра энергетики Розен Христов отметил, что результаты исследования будут озвучены в понедельник. Он также добавил, что крайний срок устранения проблемы назначен на 3 ноября.

Ранее из-за землетрясения на северо-востоке Японии незначительное количество воды вылилось из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на различных блоках АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2». Представители фирмы рассказали, что на первом энергоблоке АЭС «Фукусима-2» пролилось около 160 миллилитров воды, а из другого бассейна расплескалось еще 1,4 литра.