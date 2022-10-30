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Стало известно о гибели четвертой россиянки в ходе давки в Сеуле

Стало известно о гибели четвертой россиянки в ходе давки в СеулеЧисло погибших в результате давки на праздновании Хеллоуина в Сеуле россиян достигло 4

В результате давки, возникшей во время празднования Хеллоуина в Сеуле, погибли четверо граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российского посольства в Южной Корее.

«Все четыре гражданки России погибли», — говорится в заявлении посольства.

Отмечается, что четвертая погибшая является этнической кореянкой, однако числится, как гражданка России.
Возраст всех погибших девушек — от 20 до 30 лет.

Ряд пострадавших в результате давки остаются пропавшими без вести. Их родственники находятся на связи с посольством.

Давка произошла во время празднования Хеллоуина районе Итхэвон в столице Южной Кореи. Она началась в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. Известно, что жертвами инцидента стал 151 человек, 82 получили травмы.

Полиция установила личности большинства погибших. В стране до 5 ноября объявлен национальный траур.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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