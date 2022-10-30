. Таро-прогноз на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Октябрь подходит к концу, и провести первую неделю ноября удачно Знакам Зодиака помогут своевременные подсказки карт Таро. Советы старших Арканов придадут уверенности, необходимой для смелых решений и новых побед.

Карты Таро уже более века помогают нам принимать верные решения и заранее узнавать о том, какие события произойдут в обозримом будущем. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начать ноябрь с прогноза, чтобы узнать о том, что ждет впереди. Ценные подсказки старших Арканов помогут выбрать верный путь к успеху и без труда привлечь в жизнь важные события.

Овен





В начале недели Овнам необходимо сосредоточиться на будущем. Аркан «Башня» говорит о необходимости перемен, благодаря которым удастся попрощаться с отжившим прошлым и направить энергию в русло решения насущных проблем.

Аркан «Повешенный» призывает представителей Знака не стучать в закрытые двери и искать способы решить задачи иным путем. Порой для новой победы достаточно отступить и переключить внимание, чтобы передохнуть и найти новые способы достижения цели.

По карте «Правосудие» Овны могут получить долгожданные результаты своих трудов. По этому Аркану неприятности ждут лишь в том случае, если были попытки схитрить или обмануть судьбу.

Телец





Тельцам для обретения благополучия в начале недели не стоит спешить. Аркан «Верховная жрица» говорит о мудрости и умении выжидать, чтобы не ошибиться и сорвать куш.

По карте «Повешенный» Тельцы должны быть готовы пойти на малые жертвы, поступившись чем-то ради благой цели. Совет Аркана — не бояться перемен и всесторонне развиваться. Полученные знания помогут расширить горизонты и справиться с делами, которые не давались раньше.

О неожиданных событиях говорит карта «Колесо фортуны». По ней Тельцам важно помнить о том, что не все бывает подвластно желаниям и намерениям. Порой необходимо какое-то время плыть по течению, чтобы вникнуть в суть происходящего и принять верные решения.

Близнецы





Положительный Аркан «Колесо фортуны» внесет сумятицу в жизнь Близнецов, однако позже все встанет на свои места. Совет карты — не торопить события и дать им произойти для того, чтобы не обмануться из-за спешки и не свернуть на дорогу, ведущую в тупик.

Карта «Звезда» служит хорошим предзнаменованием. Близнецы могут быть уверены в том, что выбрали верный путь. Осталось пройти по нему до конца им не спешить, чтобы получить не только награду за труды, но и подарки судьбы.

Завершает неделю Аркан «Влюбленные», по которому представителям Знака предстоит принять непростое решение, способное в корне изменить жизнь. Совет карты — не бояться малых жертв, которые окупятся в скором времени и помогут расширить горизонты.

Рак





В начале недели по карте «Правосудие» Раки получат долгожданные результаты своей работы. По этой карте результат может быть не только положительным, но и требующим работы над ошибками, если представители Знака поступили нечестно или действовали опрометчиво.

По карте «Иерофант» от Раков потребуется честность, четкий распорядок дня и умение расставлять приоритеты. Действовать нужно решительно, но при этом не забывать о правилах и нормах, нарушение которых чревато неприятностями.

Завершает неделю Аркан «Башня», который указывает на неминуемые перемены. Они будут непредсказуемыми, но станут началом нового увлекательного приключения. Ракам не стоит отказываться от того, что предложить судьба, чтобы не останавливаться в развитии и не упускать интересных возможностей.

Лев





Львы могут начать неделю активно и не сомневаться в своем успехе. Аркан «Сила» говорит о том, что знаний и энергии хватит для достижения поставленных задач, а значит, можно не медлить и приступать к работе.

Аркан «Император» символизирует мудрость и умение правильно распоряжаться полученной информацией. Провал грозит Львам лишь в том случае, если забыть о скромности и потакать гордыне.

Завершает неделю Аркан «Маг». По этой карте представителям Знака важно помнить, что порой нужно идти непроторенным путем и самостоятельно открывать новые двери, полагаясь лишь на себя и свою находчивость.

Дева





В начале недели по карте «Смерть» наступает пора перемен. Аркан призывает Дев не оглядываться и не пытаться воскресить прошлое. Светлое будущее не за горами — нужно лишь позволить себе жить дальше и учесть ошибки пройденного пути, чтобы в будущем не совершать похожих ошибок.

Аркан «Сила» дает Девам возможность заниматься любыми делами. Совет карты — верить в свои силы и с оптимизмом смотреть в будущее, не бояться ответственности и честно трудиться.

По карте «Отшельник» появляется время для отдыха. Аркан призывает Дев остаться наедине со своими мыслями, чтобы составить план действий и просчитать ходы. Вдали от суеты и шума будет проще принять верные решения и найти путь к счастью.

Весы





Первый Аркан расклада «Императрица» сулит Весам положительную динамику. События будут развиваться неспешно, и у представителей Знака будет время обдумать происходящее, принять верные решения и спокойно заниматься работой.

Карта «Повешенный» указывает Весам на затруднительное положение, выход из которого нужно найти поскорее. Не исключено, что представители Знака топчутся на месте из-за нежелания изменить тактику или упрямства, которые отнимают драгоценные силы и время.

Завершает неделю Аркан «Дурак», по которому Весы смогут сорвать куш благодаря случайности. Совет карты — не отказываться от интересных предложений, но при этом отдавать себе отчет и не рисковать понапрасну.

Скорпион





Карта «Суд» в раскладе сулит долгожданные перемены к лучшему и завершение трудного периода. По этому Аркану Скорпионы смогут обрести долгожданную свободу и устранить препятствия на пути к счастью.

Аркан «Маг» говорит представителям Знака о возможности подойти к работе творчески, раскрыть новые грани таланта и без труда выполнить поставленные задачи. Совет карты — не бояться новшеств и непроторенных путей, способных вывести на новую ступень успеха самых находчивых и смелых.

Карта «Император» сулит Скорпионам решение проблем и легкость воплощения в жизнь планов. Совет Аркана — оставаться честными и непредвзятыми, чтобы не портить себе репутации и не отталкивать людей.

Стрелец





По карте «Повешенный» в начале недели будет возможность исправить допущенные ранее ошибки и выйти из затруднительного положения. Стрельцам важно помнить об ответственности и не пытаться обмануть судьбу.

Аркан «Отшельник» говорит о необходимости определиться с планами и составить список дел, чтобы ничего не позабыть. Стрельцы смогут взять паузу, чтобы поразмышлять и восстановить силы для активной работы.

Завершает неделю позитивная карта «Солнце», по которой Стрельцы вольны заниматься любой работой. Совет Аркана — смотреть в будущее с оптимизмом и не упускать возможностей, дарованных судьбой.

Козерог





Неделя для Козерогов начнется с долгожданного освобождения. Аркан «Суд» указывает на возможность поставить точку в сложной работе, выиграть затянувшееся судебное разбирательство и поставить на место зарвавшихся обидчиков.

Карта «Правосудие» призывает Козерогов действовать честными методами и не пытаться перехитрить судьбу. Аркан указывает на долгожданный успех и счастье, которые ворвутся в жизнь в скором времени.

Завершает неделю позитивный Аркан «Звезда». По нему козероги могут спокойно заниматься своими делами, не боясь неудач и промахов. Совет карты — не сворачивать с пути и не упускать шанса на новые победы.

Водолей





Водолеям в начале недели предстоит делать непростой выбор и, вероятно, чем-то пожертвовать для обретения чего-то большего. Аркан «Влюбленные» призывает действовать самостоятельно и прислушиваться к своему сердцу, чтобы не ошибиться.

Карта «Дурак» сообщает Водолеям о скорых переменах. По этой карте судьба предоставит множество возможностей, и представителям Знака важно помнить об ответственности, чтобы не упустить новых перспектив.

Судя по карте «Отшельник», у Водолеев будет время для восстановления сил, которые были потрачены за неделю. Аркан указывает на необходимость уединения и отдыха, чтобы позже взяться за дела с удвоенной энергией.

Рыбы





В начале недели Рыбам, судя по карте «Иерофант», предстоит расставить приоритеты и поработать над планом действий. Распределить нужно будет и силы, чтобы выполнить задуманное в срок и не остаться без вознаграждения.

Аркан «Смерть» говорит о неминуемых переменах, сопротивляться которым бесполезно. Чем быстрее Рыбы осознают их важность, тем проще им будет адаптироваться под условия новой реальности и не цепляться за отжившее прошлое.

Завершает неделю ноября карта «Умеренность». По ней представителям Знака важно помнить о соблюдении меры во всем. Такая тактика поможет обойтись без неприятностей и в будущем не тратить время на исправление допущенных ошибок.