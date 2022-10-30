. Татьяна Веденеева не знает, что делать с зарубежной недвижимостью
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Татьяна Веденеева не знает, что делать с зарубежной недвижимостью

Татьяна Веденеева не знает, что делать с зарубежной недвижимостью
Актриса Татьяна Веденеева призналась, что скорое ей нечем будет платить. Артистка не скрывает, что за границей у нее есть несколько квартир. Правда, актриса не знает, что будет с недвижимостью в нынешней политической ситуации. Татьяна Вениаминовна владеет квартирой в Латвии, доставшейся ей по наследству, а также жильем во Франции, которое ей подарил бывший супруг, бизнесмен Юрий Бегалов. «У меня есть счет: пока деньги там не закончились, я могу оплачивать коммуналку за эти две квартиры. Когда закончатся средства, возникнет большой вопрос: что делать дальше?» — призналась 69-летняя артистка.
Почти с похожей ситуацией столкнулся певец Олег Газманов, попавший под санкции западных стран. Артист бы и рад продать квартиру в Юрмале, но пока у него это не получается из-за запрета местных властей на подобные сделки. «Ту квартиру, которая есть в Юрмале у Газманова, я думаю, обычный человек не сможет купить. А те, у кого есть деньги, уже давно все, что нужно, себе купили. В Юрмале на жилье приличные цены, в Риге квартиры стоят гораздо дешевле. Латвия — не такая богатая страна. Там нет столько людей, чтобы они могли покупать квартиры. Когда была возможность русским туда приезжать, у них рынок недвижимости стал развиваться. Квартиры росли в цене. Был очень большой спрос. Люди не жили там постоянно, а периодически туда приезжали на отдых. Во-первых, близко. Во-вторых, удобно. В-третьих, все говорят по-русски. А сейчас это все прекратилось, и покупать квартиры там стало просто некому», — порассуждала Веденеева «МК». Несмотря на трудности, актриса верит, что все плохое пройдет, и все вопросы решатся положительно для нее и Газманова.
# Шоу-бизнес Веденеева Татьяна
По материалам: z-aya

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