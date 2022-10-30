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Тимати жестко припечатал Ксению Собчак

Тимати жестко припечатал Ксению Собчак
Сбежавшая журналистка и ведущая Ксения Собчак не понимает, почему ее не любят. Актриса, несколько месяцев назад обосновавшаяся в Париже, прокомментировала скандал вокруг журналистки. Она посочувствовала телеведущей, в адрес которой идет хейт. На этой неделе Собчак покинула Россию на фоне уголовного дела, которое возбуждено в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Мужчину подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей. Пострадавшим выступает глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Известно, что Ксения использовала пеший переход в Литву через Белоруссию. Кроме того, выяснилось, что у теледивы был израильский паспорт, наличие которого она яро отрицала. Против Собчак началась настоящая травля в Сети. За ситуацией следит покинувшая несколько месяцев назад Рената Литвинова. Она публично посочувствовала коллеге по шоу-бизнесу. «Когда кидаются все на одного и травят, хочу по-человечески поддержать Собчак. Ксения, сил, держись!» — написала в Telegram-канале звезда фильма «Страна глухих».
Ксения и сама вчера ответила обидчикам. После нескольких дней молчания, она опубликовала обращение в их адрес. «Все мысли связаны с моими близкими, от которых я отрезана, и, конечно, моими сотрудниками, отрезанными от мира и семей. У меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатным, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды: «А чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем?» — возмутилась звезда медиа. Ситуацию, в которую попала Ксения, прокомментировал накануне Тимати. В начале нулевых рэпер и телезвезда крепко дружили и даже ходили слухи об их романе. 39-летний исполнитель уверен, что его давняя знакомая сама виновата в том, что оказалась жертвой хейта. «А может пора задуматься перед тем как искренне удивляться травле и такому шквалу ликования индустрии о том, почему так происходит? Ведь дело не в принадлежности к тусовкам — гораздо проще. Может, если бы ты не считала 90% индустрии говном, а себя королевной на всем этом сером фоне, то и люди в целом отнеслись бы к тебе с сочувствием и пониманием», — заявил артист.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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