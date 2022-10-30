. Типичная многодетная мама из Москвы
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Типичная многодетная мама из Москвы

Быть мамой - большой труд. А многодетной матерью - это действительно серьезное испытание для любой женщины. Чтобы прокормить, воспитать и уследить за маленьким отрядом спиногрызов, женщине придется забыть про сон и свободное время. Даже 15 минут тихо позавтракать в одиночестве уже станет подарком, что уж там говорить о шопинге? Хотя... зачем верить стереотипам? Вот, перед вами типичная многодетная мама из Москвы. Автор видео решил поинтересоваться, сколько денег она тратит денег на одежду и украшения... и суммы действительно впечатляют.
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По материалам: триникси

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