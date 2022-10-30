. Уроженец Херсона рассказал о дружбе с Михаилом Ефремовым в колонии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Уроженец Херсона рассказал о дружбе с Михаилом Ефремовым в колонии

Уроженец Херсона рассказал о дружбе с Михаилом Ефремовым в колонии

Уроженец Херсона рассказал о дружбе с Михаилом Ефремовым в колонииВышедший из тюрьмы уроженец Херсона рассказал о дружбе с Михаилом ЕфремовымСюжетДТП в Москве:

Вышедший на свободу из Белгородской колонии 27-летний уроженец Херсона рассказал о дружбе с заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым, отбывающим там же семилетний срок, сообщил «МК». Экс-заключенный по имени Станислав признался, что актер написал к его освобождению стих, в котором даже предсказал его будущее.

Мужчина рассказал, что попал в колонию через несколько месяцев после Ефремова, вскоре состоялось их знакомство. «Он лежал на кровати. Я подошел к нему и сказал: "Здравствуйте, дядь Миша. Как у вас дела?". Так и начали общаться», — вспомнил Станислав, добавив, что часто давал почитать актеру свои стихи.

Станислав отметил, что у Ефремова нет привилегий — работает как все в цеху по сбору замочков-«собачек» для одежды. По словам экс-заключенного, актер общается со всеми по-простому, без высокомерия.

В колонии Ефремов смотрит обожаемый им футбол, разгадывает с сокамерниками кроссворды и отвечает на все письма. На вопрос, когда же актер успевает заниматься творчеством, Станислав ответил: «Он все успевает».

К освобождению Станислава актер передал ему стихотворение «Стасу на освобождение от дяди Миши». В стихотворении Ефремов посоветовал другу не переживать по поводу депортации на Украину, так как Херсон стал российским. Эти слова актера стали пророческими для Станислава, так как вскоре после освобождения он получил российский паспорт.

Ранее Михаил Ефремов рассказал об отношении к заключенным. Он признался, что раньше относился к заключенным нормально, а после освобождения из тюрьмы будет относиться еще лучше, так как в колонии сделано все, чтобы исправить человека.

Артист отбывает семилетний срок наказание за смертельное ДТП, которое он устроил в июне 2020 года в центре Москвы. Тогда по вине пьяного актера погиб водитель машины, в которую влетел джип Ефремова.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Более 200 компаний станут участниками выставки "Химия-2022"
Более 200 компаний станут участниками выставки "Химия-2022"
В ТОП-10 Steam на этой неделе, 24-30 октября, попали 2 игры из Game Pass
В ТОП-10 Steam на этой неделе, 24-30 октября, попали 2 игры из Game
Уроженец Херсона рассказал о дружбе с Михаилом Ефремовым в колонии
Уроженец Херсона рассказал о дружбе с Михаилом Ефремовым в колонии
Авторы книги о Лиз Трасс рассказали о ее любви к вину
Авторы книги о Лиз Трасс рассказали о ее любви к вину
По мнению Опенченко, Бухынбалтэ и Барзиков обязаны взять ремонт «спорной» комнаты на себя
По мнению Опенченко, Бухынбалтэ и Барзиков обязаны взять ремонт
Дерзкое ограбление в аэропорту Филадельфии
Дерзкое ограбление в аэропорту Филадельфии
Россия договорилась о поставках иранских продуктов
Россия договорилась о поставках иранских продуктов
По мнению Гранта, без внимания парней девушки на проекте одичали
По мнению Гранта, без внимания парней девушки на проекте одичали
Режим Forge позволил создать в Halo Infinite игровой автомат с работающей 2D-игрой Halo
Режим Forge позволил создать в Halo Infinite игровой автомат с
В России назвали условие блокировки YouTube
В России назвали условие блокировки YouTube
Захарова жестко отреагировала на заступников Ксении Собчак
Захарова жестко отреагировала на заступников Ксении Собчак
Лайфхак, чтобы не болела шея
Лайфхак, чтобы не болела шея

Топ на сегодня

Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечества
НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечества
Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак»
Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак»
Польшу обвинили в планах захвата Западной Украины и проведении там референдума
Польшу обвинили в планах захвата Западной Украины и проведении там
Девушка Егора Крида попала в жуткое ДТП
Девушка Егора Крида попала в жуткое ДТП

Еще по теме

Сидевший в колонии с Михаилом Ефремовым рассказал о состоянии актера
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о его драке и инсульте в тюрьме
Дмитрий Харатьян рассказал о Михаиле Ефремове
Скончался водитель из ДТП с Михаилом Ефремовым