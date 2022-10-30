. В Бельгии заявили о планах Польши захватить Западную Украину
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Бельгии заявили о планах Польши захватить Западную Украину

В Бельгии заявили о планах Польши захватить Западную УкраинуModern Dipomacy: Польша намерена захватить Западную Украину и провестим там референдум

Польша занимается подготовкой плацдарма для интервенции и захвата «исторических земель» на территории Западной Украины. Об этом пишет бельгийский портал Modern Diplomacy.

В статье говорится о том, что уже сейчас у поляков есть особые права на Украине: они могут выполнять функции в правительстве, получать социальные гарантии, которые распространяются на коренное население. Помимо этого, польские предприниматели на законных основаниях могут покупать фабрики и целые компании на Украине.

«План правящей партии — возродить Республику Польша в границах "исторических земель", — похоже, оформился задолго до спецоперации России на Украине», — пишут авторы статьи.

Предполагается, что Варшава введет воинский контингент в западную часть страны и проведет референдум о вхождении территорий в состав Польши. К тому моменту ВСУ будут полностью разбиты, а нынешнее правительство Украины эмигрирует на Запад.

При таком сценарии интервентов будут рассматривать не как оккупантов, а как «освободителей украинского народа». При этом о массовой резне в Волыни в 1943 году забудут, как будто бы ее и не было.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Самайн 31 октября 2022 года: как отмечают современный Хэллоуин
Самайн 31 октября 2022 года: как отмечают современный Хэллоуин
Странная сумка-перчатка от Balenciaga
Странная сумка-перчатка от Balenciaga
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
В Бельгии заявили о планах Польши захватить Западную Украину
В Бельгии заявили о планах Польши захватить Западную Украину
Шесть важных советов перед Новым годом: что нужно сделать, чтобы встретить праздник счастливым
Шесть важных советов перед Новым годом: что нужно сделать, чтобы
Эти 20 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 31 октября — 4 ноября + релизы в Game Pass
Эти 20 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 31 октября — 4 ноября
В Финляндии допустили «смерти от холода» без электроэнергии из России
В Финляндии допустили «смерти от холода» без электроэнергии из России
День автомобилиста 2022: история, поздравления и открытки
День автомобилиста 2022: история, поздравления и открытки
От $100 до $200 долларов Microsoft компенсирует игрокам с каждой Xbox Series X | S
От $100 до $200 долларов Microsoft компенсирует игрокам с каждой Xbox
Бывший тренер "Зенита" разнес Дзюбу и призвал не мучить болельщиков
Бывший тренер "Зенита" разнес Дзюбу и призвал не мучить
В США напомнили об «игре» Зеленского без штанов на рояле
В США напомнили об «игре» Зеленского без штанов на рояле
"Давай это домой заберем!": Отец года показывает сыну, как украсть зеркало из лифта - неудачный пример
"Давай это домой заберем!": Отец года показывает сыну, как

Топ на сегодня

Егору Криду было хорошо, когда он доводил Нюшу до слез
Егору Криду было хорошо, когда он доводил Нюшу до слез
НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечества
НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечества
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
Минобороны обвинило Британию в атаках на "Северные потоки" и Севастополь
Минобороны обвинило Британию в атаках на "Северные потоки"
Пригожин объяснил появление «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге
Пригожин объяснил появление «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге

Еще по теме

Польшу обвинили в планах захвата Западной Украины и проведении там референдума
МИД Польши : Варшава обойдется без Киева
В Украину едут добровольцы Корпуса мира США
Украину ждут «реальные проблемы», — глава МИД Польши