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В Британии рассказали об уязвимости перед Россией

В Британии рассказали об уязвимости перед РоссиейTelegraph: отставной маршал Стрингер заявил об уязвимости Британии перед ракетами РоссииСюжет«Северный поток-2»:

Отставной маршала британской авиации Эдвард Стрингер заявил, что Великобритания обладает уязвимостью перед российскими ракетами. Его слова приводит The Daily Telegraph.

По словам Маршала, Британия уязвима перед потенциальным ударом ракет из России большой дальности. Он объяснил, что
вооруженные силы королевства ограничены, поскольку у них нет системы противовоздушной обороны большой дальности.

Стрингер назвал способ защитить Лондон от атак ракет: по его мнению, для этого следует разместить в Темзе эсминец Тип 45, оснащенный ракетами Sea Viper. Спецоперация России на Украине напомнила Западу, что «ядерное оружие не исчезло в конце холодной войны, и что ядерные державы не просто держат это оружие в качестве акта сдерживания».

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что военные специалисты Великобритании причастны к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Он уточнил, что представители королевства находятся на Украине и координируют теракты на российских объектах. По словам Конашенкова, Лондон также причастен к атаке на Севастополь.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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