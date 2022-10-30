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В Финляндии допустили «смерти от холода» без электроэнергии из России

В Финляндии допустили «смерти от холода» без электроэнергии из РоссииBloomberg: Граждане Финляндии могут погибнуть от холода без поставок электричества из РФСюжетРоссия и НАТО:

Жителям Финляндии грозят «смерти от холода», если грядущей зимой в стране не станут проводить веерные отключения электроэнергии из-за прекращения поставок из России. Об этом пишет агентство Bloomberg.



Гибель от холода

Автор материала отметил, что поставки электроэнергии из России составляли небольшую часть от ее общих закупок. Однако потеря приведет к негативным последствиям. В частности, Bloomberg допустил гибель жителей Финляндии от холода без российского ресурса.

Менеджер по сетевым операциям в финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин отметил, что если отказаться от проведения запланированных отключений электроэнергии в ряде регионов, то случится крупномасштабный сбой.



Последствия отключения

По данным Министерства обороны Финляндии, при температуре воздуха ниже минус 20 градусов по Цельсию сразу перестанут работать электроприборы и общественный транспорт, остановится работа банкоматов и платежных карт, закроются заправки. Спустя 18 часов температура в деревянных домах снизится до плюс 10 градусов по Цельсию. Через 30 часов деревянные строения начнут промерзать, также появится риск прорыва труб.

Через 36 часов холод проникнет в многоквартирные бетонные дома, а температура в них опустится до плюс десяти градусов по Цельсию. Через четыре дня в большинстве зданий лопнут трубы, что приведет к эвакуации жителей.

Ранее профессор университета Аалто Петер Лунд допустил полное отключение электричества в Финляндии. По его мнению, при дисбалансе потребления и производства энергии стране грозят серьезные последствия.



Остановка поставок электроэнергии из России

RAO Nordic Oy, которая является «дочкой» российской компании «Интер РАО», с 14 мая приостановила поставки электроэнергии в Финляндию. В 2021 году «Интер РАО» направила в страну 8,2 миллиарда киловатт-часов. Электросетевой оператор Финляндии Fingrid намерен заменить российскую электроэнергию с помощью поставок из Швеции и увеличения внутреннего производства.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о намерении страны вступить в НАТО и подать заявку на членство. Премьер-министр страны Санна Марин назвала это решение историческим. «Как член НАТО мы также будем нести ответственность за безопасность Североатлантического альянса в целом», — подчеркнула она.

Энергетики Финляндии объяснили, что прекращение поставок электричества из России не связано с вступлением страны в НАТО. Москва приостановила их, поскольку ограничения Евросоюза не позволяют их оплачивать.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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