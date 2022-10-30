В Финляндии допустили «смерти от холода» без электроэнергии из России
Жителям Финляндии грозят «смерти от холода», если грядущей зимой в стране не станут проводить веерные отключения электроэнергии из-за прекращения поставок из России. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Гибель от холода
Автор материала отметил, что поставки электроэнергии из России составляли небольшую часть от ее общих закупок. Однако потеря приведет к негативным последствиям. В частности, Bloomberg допустил гибель жителей Финляндии от холода без российского ресурса.
Менеджер по сетевым операциям в финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин отметил, что если отказаться от проведения запланированных отключений электроэнергии в ряде регионов, то случится крупномасштабный сбой.
Последствия отключения
По данным Министерства обороны Финляндии, при температуре воздуха ниже минус 20 градусов по Цельсию сразу перестанут работать электроприборы и общественный транспорт, остановится работа банкоматов и платежных карт, закроются заправки. Спустя 18 часов температура в деревянных домах снизится до плюс 10 градусов по Цельсию. Через 30 часов деревянные строения начнут промерзать, также появится риск прорыва труб.
Через 36 часов холод проникнет в многоквартирные бетонные дома, а температура в них опустится до плюс десяти градусов по Цельсию. Через четыре дня в большинстве зданий лопнут трубы, что приведет к эвакуации жителей.
Ранее профессор университета Аалто Петер Лунд допустил полное отключение электричества в Финляндии. По его мнению, при дисбалансе потребления и производства энергии стране грозят серьезные последствия.
Остановка поставок электроэнергии из России
RAO Nordic Oy, которая является «дочкой» российской компании «Интер РАО», с 14 мая приостановила поставки электроэнергии в Финляндию. В 2021 году «Интер РАО» направила в страну 8,2 миллиарда киловатт-часов. Электросетевой оператор Финляндии Fingrid намерен заменить российскую электроэнергию с помощью поставок из Швеции и увеличения внутреннего производства.
15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о намерении страны вступить в НАТО и подать заявку на членство. Премьер-министр страны Санна Марин назвала это решение историческим. «Как член НАТО мы также будем нести ответственность за безопасность Североатлантического альянса в целом», — подчеркнула она.
Энергетики Финляндии объяснили, что прекращение поставок электричества из России не связано с вступлением страны в НАТО. Москва приостановила их, поскольку ограничения Евросоюза не позволяют их оплачивать.