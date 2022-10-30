. В Генпрокуратуре России высказались о блокировке домена t.me
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В Генпрокуратуре России высказались о блокировке домена t.me

В Генпрокуратуре России высказались о блокировке домена t.meГенпрокуратура не направляла в Роскомнадзор требование блокировать домен t.me

Генеральная прокуратура России (ГП РФ) заявила, что не запрашивала ограничение доступа к домену t.me, который принадлежит Telegram, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили специалисты, в Роскомнадзор обращений не было. «Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t.me», — высказались в ГП.

О том, что домен был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, стало известно в субботу, 29 октября. Причиной для внесения в реестр указали статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В ней говорится об ограничении доступа к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, или недостоверную общественно значимую информацию.

Позже домен t.me исчез из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов. Роскомнадзор исключил блокировку Telegram на территории России.

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По материалам: lenta.ru

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