. В Германии эко-активисты залили картофельным пюре "Стога сена" Клода Моне (фото + видео)

Вадим Карасев

"Люди голодают, люди замерзают, люди умирают. Происходит климатическая катастрофа, а вас всех пугает томатный суп или картофельное пюре на картине. Знаете, чего я боюсь? Мне страшно, потому что наука говорит, нам нечем будет кормить наши семьи в 2050-м. Чтобы заставить вас слушать, нужно картофельное пюре на картине?" - сказала активистка посетителям музея во время акции.

Как говорится, "не опять, а снова!". Казалось бы, совсем недавно в Лондоне эко-активистки из движения "Just Stop Oil" облили консервированным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" за 82 миллиона долларов. К счастью, произведения искусства не пострадало. Но не прошло и двух недель, как подобный эпизод повторился. На этот раз в музее Барберини в Германии. Эко-активисты "Letzte Generation" (перевод: "Последнее поколение") облили картофельным пюре картину из серии "Стога сена" французского художника Клода Моне. Произведения великого мастера, к слову, оценивается в 110 миллионов долларов (примерно 6.8 млрд рублей).Так они добавили, что Моне любил природу и запечатлел ее "хрупкую красоту в своих работах". Ну а потом они уже доброй традиции приклеили себя к стене. Пока не сообщается, удалось ли им повредить произведение искусства. Кажется, что в галереях и музеях пора бы усилить охрану.