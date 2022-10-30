. В Минобороны Турции сообщили о приостановке выхода судов из портов Украины

Выход судов с продовольствием из украинских портов временно прекращен из-за приостановки Россией своего участия в зерновой сделке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления Минобороны Турции.

В Турции призывают участников зерновой сделки избегать действий, которые негативно отразятся на механизме вывоза продовольствия с Украины. В ведомстве также заявили, что республика со своей стороны продолжит прилагать усилия для обеспечения мира в регионе и проведения гуманитарных операций. Так, глава Минобороны Турции уже ведет переговоры со своими иностранными коллегами для урегулирования ситуации с зерновой сделкой.

При этом российский персонал Совместного координационного центра в Стамбуле остается на рабочих местах. Досмотр судов представителями центра как минимум будет продолжаться в течение воскресенья и понедельника.

Россия 29 октября объявила о приостановке участия в зерновой сделке на неопределенный срок после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Нападение удалось отразить, и все 16 украинских дронов были уничтожены. Установлено, что подготовкой нападения руководили британские специалисты. При этом попавшие под атаку корабли были задействованы в обеспечении безопасности коридора в рамках продовольственной сделки по вывозу зерна из украинских портов, о чем писала «Парламентская газета».