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В США напомнили об «игре» Зеленского без штанов на рояле

В США напомнили об «игре» Зеленского без штанов на роялеВедущий Fox News Галлахер напомнил о номере президента Зеленского «Игра на рояле без рук»

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон и его коллега Трейс Галлахер напомнили о юмористическом номере президента Украина Владимира Зеленского, который называется «Игра на рояле без рук». Их слова приводит РИА Новости.

Журналисты обсуждали выступление британского комика-трансгендера Джордана Грея, сорвавшего с себя одежду и начавшего танцевать в голом виде, а потом играть на синтезаторе. Галлахер напомнил, что нечто подобное еще в 2016 году делал Зеленский. «Зеленский, будучи комиком, играл в пародии на рояле», — отметил он.

Ранее американский комик Стивен Кольбер спародировал Зеленского. Ведущий показал зрителям фрагмент обращения украинского президента к гражданам, в котором призывал их не поддаваться панике.

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По материалам: lenta.ru

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