. В США подтвердили версию об атаке ВСУ на российские корабли в Севастополе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В США подтвердили версию об атаке ВСУ на российские корабли в Севастополе

В США подтвердили версию об атаке ВСУ на российские корабли в СевастополеNYT: удары по российским кораблям в Севастополе нанесли украинские военные

Удары по кораблям Черноморского флота России в Севастополе нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов западного производства. Об этом сообщил находящийся на территории Херсонской области журналист The New York Times (NYT) Эндрю Крамер.

В материале описывается «переломный момент», который был достигнут с начала поставок западного вооружения. До середины лета российская армия имела превосходство в артиллерии, однако затем ситуация изменилась, пишет автор. «Новые возможности были продемонстрированы в предрассветные часы субботы, [29 октября], когда украинские дроны ударили по российским кораблям, пришвартованным в считавшемся ранее недосягаемым порту Севастополя», — отметил Крамер.

Украинские власти официально не подтверждали причастность к атаке. Президент Владимир Зеленский заявил, что Москва использует инцидент для остановки зерновой сделки и провоцирует голод по всему миру. Позднее глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что Россия «выдумывает теракты на собственных объектах».

По официальному сообщению Минобороны России, в результате атаки дронов 29 октября незначительно пострадал морской тральщик «Иван Голубец». Россия также объявила о приостановке сделки по вывозу зерна из украинских портов, обвинив при этом в пособничестве Великобританию.

США призвали Россию возобновить участие в зерновой сделке, чтобы избежать голода в мире. В воскресенье, 30 октября, в Турции начались переговоры о возобновлении соглашения.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В США подтвердили версию об атаке ВСУ на российские корабли в Севастополе
В США подтвердили версию об атаке ВСУ на российские корабли в
Самайн 31 октября 2022 года: как отмечают современный Хэллоуин
Самайн 31 октября 2022 года: как отмечают современный Хэллоуин
Странная сумка-перчатка от Balenciaga
Странная сумка-перчатка от Balenciaga
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
В Бельгии заявили о планах Польши захватить Западную Украину
В Бельгии заявили о планах Польши захватить Западную Украину
Шесть важных советов перед Новым годом: что нужно сделать, чтобы встретить праздник счастливым
Шесть важных советов перед Новым годом: что нужно сделать, чтобы
Эти 20 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 31 октября — 4 ноября + релизы в Game Pass
Эти 20 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 31 октября — 4 ноября
В Финляндии допустили «смерти от холода» без электроэнергии из России
В Финляндии допустили «смерти от холода» без электроэнергии из России
День автомобилиста 2022: история, поздравления и открытки
День автомобилиста 2022: история, поздравления и открытки
От $100 до $200 долларов Microsoft компенсирует игрокам с каждой Xbox Series X | S
От $100 до $200 долларов Microsoft компенсирует игрокам с каждой Xbox
Бывший тренер "Зенита" разнес Дзюбу и призвал не мучить болельщиков
Бывший тренер "Зенита" разнес Дзюбу и призвал не мучить
В США напомнили об «игре» Зеленского без штанов на рояле
В США напомнили об «игре» Зеленского без штанов на рояле

Топ на сегодня

Егору Криду было хорошо, когда он доводил Нюшу до слез
Егору Криду было хорошо, когда он доводил Нюшу до слез
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечества
НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечества
Минобороны обвинило Британию в атаках на "Северные потоки" и Севастополь
Минобороны обвинило Британию в атаках на "Северные потоки"
Пригожин объяснил появление «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге
Пригожин объяснил появление «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге

Еще по теме

Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать штаб флота
В День защитника Отечества в Севастополе боевые корабли Черноморского флота посетили около 3 тысяч горожан и гостей города-героя
Момент атаки ВСУ на штаб Черноморского флота попал на видео
Бывший офицер Черноморского флота задержан в Севастополе за шпионаж