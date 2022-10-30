. В США подтвердили версию об атаке ВСУ на российские корабли в Севастополе

Вадим Карасев

NYT: удары по российским кораблям в Севастополе нанесли украинские военные

Удары по кораблям Черноморского флота России в Севастополе нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов западного производства. Об этом сообщил находящийся на территории Херсонской области журналист The New York Times (NYT) Эндрю Крамер.

В материале описывается «переломный момент», который был достигнут с начала поставок западного вооружения. До середины лета российская армия имела превосходство в артиллерии, однако затем ситуация изменилась, пишет автор. «Новые возможности были продемонстрированы в предрассветные часы субботы, [29 октября], когда украинские дроны ударили по российским кораблям, пришвартованным в считавшемся ранее недосягаемым порту Севастополя», — отметил Крамер.

Украинские власти официально не подтверждали причастность к атаке. Президент Владимир Зеленский заявил, что Москва использует инцидент для остановки зерновой сделки и провоцирует голод по всему миру. Позднее глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что Россия «выдумывает теракты на собственных объектах».

По официальному сообщению Минобороны России, в результате атаки дронов 29 октября незначительно пострадал морской тральщик «Иван Голубец». Россия также объявила о приостановке сделки по вывозу зерна из украинских портов, обвинив при этом в пособничестве Великобританию.

США призвали Россию возобновить участие в зерновой сделке, чтобы избежать голода в мире. В воскресенье, 30 октября, в Турции начались переговоры о возобновлении соглашения.