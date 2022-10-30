. Весь ноябрь Волонтеры Победы будут рассказывать школьникам о судьбах их ровесников времен ВОВ

Вадим Карасев

Волонтеры Победы дали старт Всероссийскому уроку "Судьбы детей в годы Великой Отечественной войны".

Уроки будут проходить в учебных заведениях по всей стране в ноябре.

"В годы войны нацисты не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. Когда на поле боя гибнет солдат, жизнь его продолжается в его детях. Когда же истребляется семья, гибнут дети, то род обрывается бесследно. Что еще может быть трагичнее? Поэтому мы подготовили урок памяти, где рассказывается о мальчишках и девчонках, которые не знали детства, стали героями и примером мужества для современного молодого поколения", – отмечают волонтеры-участники акции.

Урок для ребят из Калужской области

На классных часах добровольцы рассказывают, как сотни тысяч детей стали невольными участниками событий ужасающего масштаба: были узниками концлагерей и жили в страшных условиях на оккупированных территориях, боролись с нацизмом, принимали участие в партизанском движении и работе подполья, воевали в составе регулярных войск.

"У войны нет лица, нет возраста, пола и национальности. С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних детей. У детей войны не было времени на детство, им пришлось быстро повзрослеть. У войны недетское лицо. В ходе боев дети-герои Великой Отечественной войны не щадили собственные жизни и шли с таким же мужеством и отвагой, как взрослые. Их участь не ограничивается подвигами на поле боя – они работали в тылу, боролись с врагом на оккупированных территориях, помогали снабжению войск. Подобные уроки дают возможность не потерять в памяти имена тех, кто так же, как и бойцы нашей армии, были причастны к Великой Победе", – рассказала Волонтер Победы из Ростовской области Валерия Кадырова.

Волонтеры Победы из Ростовской области проводят урок для старшеклассников

Уроки проходят в учебных заведениях для школьников 7-11 классов, а также студентов первых курсов. Участники движения разделили классные часы на несколько блоков, поэтому у слушателей есть возможность узнать о начале Великой Отечественной войны, судьбах детей на фронте и преступлениях нацистов. Так, молодые люди познакомились с самым юным воином Красной армии – Сергеем Алешкиным, с Леней Голиковым, Маратом Казеем, Зиной Портновой, Валей Котик и другими маленькими героями.

"Этот урок помог сравнить нашу жизнь с жизнью детей, живших в то страшное время, которое лишило детства миллионы мальчишек и девчонок. На их плечи легла тяжесть бед военных лет. До войны они были обыкновенными детьми, как мы. Они учились в школе, играли в куклы и машинки, бегали с мячом, прыгали на скакалке. И в один момент они стали взрослыми. Мне хотелось бы еще больше узнать о маленьких героях, поэтому я буду дополнительно изучать материалы по этому вопросу", – поделился участник урока из Саратовской области 13-летний Даниил.