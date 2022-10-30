. Владимир Винокур едва не выпал с балкона лежа в постели

Артист Владимир Винокур рассказал, кто спас ему жизнь. Юморист принял участие в концерте, посвященном 80-летию Муслима Магомаева, умершего в 2008 году от инфаркта. Народный артист рассказал за кулисами «Крокус сити холла», как в свое время знаменитый баритон буквально спас ему жизнь. Произошло все в Баку, где состоялся большой концерт. Но следующий день для Винокура начался с неожиданности. «Утром я проснулся от того, что моя кровать едет к балкону. Я тогда сразу подумал: «Надо завязывать с выпивкой!». Вдруг раздается звонок, Муслим спрашивает: «Володя, что ты сейчас делаешь?». «Я еду к балкону на кровати»», — честно заявил россиянин. Магомаев спокойным голосом проинформировал его, что случилось небольшое землетрясение, но волноваться не стоит.«Зайди в ванную комнату. Там менее опасно, чем в комнате. Я тебе перезвоню, когда можно будет выйти!», — дал совет Муслим. Владимир Натанович послушно ему последовал и пересидел в ванной все тревожное время. Вышел он оттуда после очередного звонка жителя неспокойного Баку, который сообщил: «Отбой, можно выходить». Как позже выяснилось, перепуганные постояльцы гостиницы в панике бросились на улицу и только предупрежденный Винокур спокойно отсиделся в санузле. Теперь он считает, что своим своевременным звонком Магомаев спас ему жизнь. Винокур считает, что Муслим был уникальным человеком. Он никогда не повышал голос, не позволял себе вольностей в одежде, появляясь на публике. «Я не видел его в шортах или джинсах. Он мог с утра на завтрак выйти в костюме. Грех так говорить, но после того, как Муслим ушел из жизни, чуда не свершилось. Не появилось у нас такого человека, равного Магомаеву по таланту», — с горечью признал очевидное народный артист в беседе с Prozvezd.info.