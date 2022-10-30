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Во Франции предсказали возможное прекращение военной помощи Украине от США

Во Франции предсказали возможное прекращение военной помощи Украине от СШАОбозреватель Le Figaro Жольм: США могут отказаться от военной помощи Украине после выборов

Обозреватель французского издания Le Figaro Адриен Жольм предсказал возможное прекращение военной помощи Украине от США. По его мнению, число противников такой помощи в Вашингтоне растет.

Как указал Жольм, к недовольным помощью Киеву республиканцам присоединились прогрессисты из партии демократов. До недавнего времени политики в США придерживались единой точки зрения по этому вопросу, однако в настоящее время их мнения расходятся. А в случае победы Республиканской партии на выборах поддержка Украины и вовсе окажется под вопросом, отметил он.

Жольм напомнил, что недавно 30 парламентариев палаты представителей из левого крыла Демократической партии в Конгрессе обратились к американскому президенту Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Несмотря на то что позже письмо было отозвано, обозреватель считает, что данный шаг свидетельствует об усталости США от противостояния с Россией и финансирования армии Украины.

Всего с начала спецоперации США выделили Украине до 40 миллиардов долларов, говорится в статье. Это больше, чем общий объем помощи трем крупнейшим получателям в 2020 году — Израилю, Египту и Афганистану.

Ранее эксперт в сфере обороны журнала 9Fortyfive Харрисон Касс предложил полностью пересмотреть стратегию США по Украине, сократить военную и финансовую помощь Киеву и найти дипломатический путь решения конфликта.

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По материалам: lenta.ru

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