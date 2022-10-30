. Загитова намекнула на возвращение "Вечернего Урганта", выложив фото из гримерки шоу
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Загитова намекнула на возвращение "Вечернего Урганта", выложив фото из гримерки шоу

Загитова намекнула на возвращение "Вечернего Урганта", выложив фото из гримерки шоу

Шоу "Вечерний Ургант" вот уже полгода не выходит в эфир Первого канала, огорчая его многочисленных поклонников. Однако накануне Алина Загитова обнадежила фанатов проекта, выложив фото из знаменитой гримерки.

Ведущая "Ледникового периода" заинтриговала пользователей Сети. Алина Загитова опубликовала селфи, сделанное ею в гримерке "Вечернего Урганта".


Олимпийская чемпионка 2018 года при этом никак не прокомментировала свой снимок, тем самым породив множество предположений.

Некоторые пользователи Сети решили, что после длительного перерыва Первый канал наконец решил возобновить показ "Вечернего Урганта".

По мнению других, Алина Загитова просто нашла в телефоне архивный снимок и захотела выложить его в свой Telegram-канал. 

Напомним, в прошлом именитая спортсменка неоднократно становилась гостьей "Вечернего Урганта".


Загитова показала себя под капельницами, встревожив поклонников

Незадолго до этого знаменитость серьезно напугала своих болельщиков, опубликовав видео, на котором она лежит под капельницами.

Вскоре Алина Загитова успокоила поклонников, объяснив, что на самом деле с ней произошло.

Друзья, вижу все ваши вопросы о том, что же со мной случилось. Я отравилась. Но ничего серьезного, поэтому не переживайте. Сейчас мне уже намного лучше! Большое спасибо каждому, кто интересовался. Ваша поддержка помогла мне скорее поправиться.
Загитова показала себя под капельницами, встревожив поклонников
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По материалам: uposters.ru

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