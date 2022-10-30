. Захарова жестко отреагировала на заступников Ксении Собчак

Сбежавшая ведущая и журналистка Ксения Собчак обиделись за то, что ее травят в сети. На этой неделе Ксения Собчак стала одной из самых обсуждаемых персон. Причина для столь пристального внимания стал побег блондинки из России в Литву. Сейчас на телеведущую обрушилась волна критики. 40-летняя журналистка не прочь подшутить над звездами. Однако сейчас Собчак и сама стала предметом насмешек. Все, с кем у нее были конфликты, потирая руки говорят о бумеранге. Есть и те, кто поддерживает Ксению. Так, например, за нее заступилась Рената Литвинова. «Когда кидаются все на одного и травят, хочу по-человечески поддержать Собчак. Ксения, сил, держись!» — написала режиссер в блоге. Сегодня на слова звездной блондинки отреагировала представительница МИД РФ Мария Захарова.«Дорогая Рената, мы все очень переживаем за затравленных. Правда, меньше, чем за тех, кто сейчас на передовой, а не на задворках стран, поставляющих оружие, из которого убивают наш народ. И желаем вам сил осознать простую истину — травить людей нельзя, травить людей за деньги нельзя тоже. Травля за деньги наказуема по закону. Травля от души наказуема по другому закону. Потому что травля отравляет травящего», — призвала к совести актрису Захарова. Мария Владимировна напомнила экстравагантной артистке, что Ксения Собчак и сама неоднократно грубо высказывалась о других. «Называть людей «генетическим отребьем»; жить в многонациональной стране и с презрением относится к культуре ее народа; считать детей «маленькими гаденышами»; издеваться над чужими святынями; высокомерно и жестоко унижать тех, кто слабее и беднее, — это травля. А вот когда это еще и за деньги, и не просто, но деньги осознанно изничтожающих страну и народ сил, это уже чуть посложнее история», — резюмировала политик. Тина Канделаки продублировала высказывания Захаровой в личном Telegram-канале, очевидно, вновь согласившись с ее словами. Но позже поспешила удалить публикацию.