. Законы, вступающие в силу с 31 октября
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Законы, вступающие в силу с 31 октября

Законы, вступающие в силу с 31 октября

Установлена административная ответственность за повторное нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил, а также правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных.

Кроме того, ужесточается административная ответственность за сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных, за несвоевременное принятие либо непринятие мер по их локализации, а также за совершение тех же действий в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина).

Федеральный закон от 20 октября 2022 года № 410-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

 

Утверждены критерии, по которым будут определять историческую и культурную значимость объектов культурного наследия с целью обеспечения приоритетности мероприятий по их сохранению, использованию и охране. Также органы власти могут установить дополнительные критерии для включения объектов культурного наследия в такие программы в приоритетном порядке.

Кроме того, памятник истории и культуры может быть включён в государственную программу Российской Федерации в соответствии с поручением Президента РФ или Правительства РФ.

Федеральный закон от 20 октября 2022 года № 407-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

 

Вносимыми изменениями, устанавливается порядок принятия в члены общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации лиц, не относящихся к такой категории граждан. Предусмотрено, что один человек может быть членом только одной общины.

Также внесены изменения в порядок учреждения общин коренных малочисленных народов, подготовки уставов и организации деятельности таких общин.

Федеральный закон от 20 октября 2022 года № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»

 

В Соглашении, подписанном в Москве 19 апреля 2022 года, заложены основы регулирования применения в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок по территориям двух и более государств - членов ЕАЭС и механизм организации его осуществления.

Федеральный закон от 20 октября 2022 года № 401-ФЗ «О ратификации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок»

 

Соглашение, подписанное в Москве 19 апреля 2022 года, направлено на развитие и совершенствование системы обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

Федеральный закон от 20 октября 2022 года № 400-ФЗ «О ратификации Соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита»

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По материалам: pnp.ru

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