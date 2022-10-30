. Заметившего беспилотник в Севастополе сигнальщика наградят
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Заметившего беспилотник в Севастополе сигнальщика наградят

Заметившего беспилотник в Севастополе сигнальщика наградятМинобороны сообщило, что сигнальщика, заметившего дрон при атаке в Севастополе, наградят

Радиотелеграфиста боевой части связи сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота матроса Артема Жильцова, который исполнял обязанности сигнальщика во время атаки беспилотников в Севастополе, наградят. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, 29 октября в темное время суток Жильцов первым обнаружил неизвестный беспилотник, который двигался на вход в гавань по Севастопольской бухте, о чем тут же доложил вахтенному офицеру. Это позволило уничтожить дрон и сорвать теракты на кораблях Черноморского флота и гражданских судах в Севастополе, добавили там.

Беспилотники атаковали корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность при вывозе зерна по морскому коридору из портов Украины., 29 октября. После случившегося Кремль обвинил Лондон в подготовке теракта и объявил о приостановке участия в вывозе продукции из украинских портов из-за теракта в акватории Севастополя. На защиту Великобритании встала Франция, назвав необоснованными обвинения Москвы.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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