. 15 фотографий забавных белок, чьи манеры и грация заставят вас смеяться до слёз
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15 фотографий забавных белок, чьи манеры и грация заставят вас смеяться до слёз

15 фотографий забавных белок, чьи манеры и грация заставят вас смеяться до слёз

Гуляя по парку, мало ещё кому удавалось избежать знакомства с хитреньким зверьком, который то и дело выпрашивает у всех еду. И, конечно же, речь идёт о наших любимых белочках. Эти шустрики — те ещё попрошайки с пушистыми хвостиками, которые очень любят полакомиться орешками и другими вкусностями. А человек, по их мнению, может стать отличным спонсором этого продовольствия.

Но, как оказалось, выпрашивать перекусы — не единственный талант белок. Помимо этого они обладают безупречной фотогеничностью, которой позавидовала бы любая модель. Взгляните сами, какие манеры и грацию этих животных получилось запечатлеть!

А?

На поперечный шпагат, говорите, сесть тяжело?

Мда, какой стыд и позор

Чё сказал? А ну-ка повтори…

Принимаем солнечные ванны

Doritos одобрены белкой

Растеклась

Давай его уже есть скорее, хватит фоткать!

А белка-то права. Не дай Бог, мороженое ещё растает, какой кошмар тогда будет. Белки такое не прощают!

Ох уж этот снег…

Ротик закрываем, а то муха залетит

Думаете, что белка удивлена или напугана? Нет, спешим вас расстроить, она не увидела ничего сверхъестественного. Просто зевота одолела бедного зверька.

Вкуснота

О НЕЕЕТ…

Ну впусти меня, ну пожааалуйста

Иногда природный мир со всеми его обитателями может казаться недосягаемым. Встретить кита на расстоянии вытянутой руки? Какой бред! Но на самом деле человеку не раз удавалось встретиться с дикими животными лицом к лицу вне зоопарка и заповедников. И встречи эти были незабываемыми!

Тебе чего?

Л-любовь

Кстати, тёплые отношения между разными животными возникают очень часто. И у нас даже есть целая подборочка фотографий неразлучных друзей, которые заставят ваши сердечки биться чаще.

# Интересное
По материалам: twizz

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