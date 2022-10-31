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15 страшных и ярких образов знаменитостей, в которых они встречают Хэллоуин 2022

15 страшных и ярких образов знаменитостей, в которых они встречают Хэллоуин 2022

Ночь с 31 октября на 1 ноября — время, когда город засыпает и просыпается всякая нечисть. И чтобы привидения или другие существа не нашли себе жертву среди мирного населения, люди научились хитро маскировать своё истинное лицо. Вот и звёзды с верной бригадой стилистов и визажистов славненько постарались, чтобы попугать своими образами в преддверье Хэллоуина не только незваных гостей с потустороннего мира, но и своих фанатов. Ведь их костюмы получились до ужаса яркими и незабываемыми!

Рэперша и актриса Лиззо — Мардж Симпсон

Актриса Эль Фанниг и её друг в костюмах Чаки и его невесты

Кендалл Дженнер — Джесси из «Истории игрушек»

Хэллоуин — особый праздник для семейства Кардашьян. Сёстры уже на протяжении нескольких лет придумывают себе необычные образы и выходят в них на разные тематические вечеринки. Иногда в их арсенале припрятан не один костюмчик.

Кайли Дженнер — Невеста Франкенштейна

Например, в этом году Кайли Дженнер решила примерить на себя зловещий образ подружки Франкенштейна. А результатами стилизованной и очень атмосферной фотосессии она поделилась у себя на странице в Инстаграме*.

Ким Кардашьян, Оливия Пирсон и Натали Халкро — Мистик из «Людей Икс», Мэджик из комиксов «Марвел» и Селена из «Mortal Kombat»

Актрисы сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт, Мэделин Петш и Камила Мендес — героини фильма «Фокус-покус»

Актёр Коул Спраус со своим братом-близнецом стали одним целым

Хейли Бибер — Летиция Каста в образе цветочной феи на показе Yves Saint Laurent

Ходят слухи, что стилисту Меган Фокс удалось найти идентичное платье, в котором сама Памела Ли пришла на одну из вечеринок. Интересно, так ли это на самом деле?

Пэрис Хилтон — Сейлор Мун

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер — герои сериала «Йеллоустоун»

Модель Винни Харлоу — русалочка Ариэль

А здесь молодой человек тоже вдохновился приближающимся Хэллоуином и решил взглянуть на милых диснеевских принцесс глазами Тима Бёртона. И помог ему в этом непростом деле, конечно же, искусственный интеллект.

Ванесса Хадженс — Чёрный лебедь

Певица и актриса Жанель Монэ — Дива Плавалагуна

Певица Ариана Гранде и актриса Элизабет Гиллис — герои фильма «Победители шоу» 2000 года

Кто-то придумывает себе костюм, который бы до смерти напугал любого монстра, а кто-то — Ариана Гранде и Элизабет Гиллис. Девушки решили слетать в прошлое и снять кусочки фильма 2000 года «Победители шоу». Как поделилась сама певица в своём Инстаграме*, работа была проделана ещё в мае этого года. Как вам такая подготовка к Хэллоуину?

Раз уж речь зашла о подготовке к Хэллоуину, то, заглянув сюда, вы увидите, как люди здоровски украшают свои дома в честь этого праздника.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

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По материалам: twizz

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