. 17 финалистов конкурса комедийной фотографии дикой природы, которые стоят одной лапой на победном пьедестале
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17 финалистов конкурса комедийной фотографии дикой природы, которые стоят одной лапой на победном пьедестале

17 финалистов конкурса комедийной фотографии дикой природы, которые стоят одной лапой на победном пьедестале

Конкурс комедийной фотографии дикой природы «Comedy Wildlife Photography Awards» вот уже который год радует зрителей милыми и забавными снимками представителей животного мира. В конце октября жюри представили финалистов 2022 года, которых было действительно сложно выбрать из огромного числа претендентов. Победителей же объявят только 4 декабря. А пока мы можем посмотреть на тех, кто будет бороться за звание самого смешного. Наслаждайтесь!

Счастье материнства

Вот истинно, не важно мать ты человеческая или звериная, но каждая поймёт и прочувствует чувства этой обезьянки до кончиков пальцев рук или лап!

Девушка, часы, сумочки надо? Оригинал!

Раскрути, как будто каруселька

Напушение носопырки

Славные. Сушёные. Мухоморчики.

Привет, красавица! Маме зять не нужен?

Кстати, конец года уже близко, поэтому стоило бы озаботиться подарками для себя и своих близких. И у нас есть отличная идея — календарь! И да, он с животными и ну очень уж горячими парнями!

Пегас, который болел в детстве

Змей Медведыч

Ухи, ухи, ухи, ухиии!

Поди прочь, охальник!

Кусь за жопку

Жена, 37,1! Зови священника!

А вы знали, что звери могут быть забавными милашками не только снаружи, но и внутри? Слишком интригующе и непонятно, понимаем. Вот тут можно удовлетворить своё любопытство.

Когда ждал маршрутку 40 минут, а она ушла, как только отошёл выкинуть фантик

Ах, Сарочка, держите меня!

Естественная красота

Этому городу нужен новый герой!

Буп!

А вот эти ребята были финалистами прошлого года: такие же смешные и немного нелепые, но всё равное очень крутые!

# Интересное
По материалам: twizz

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