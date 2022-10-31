18 смешных отдыхающих котиков, которые были обнаружены людьми в самых неожиданных местах
Коты — удивительные создания, способные найти уютное местечко для отдыха практически в любом месте. В этом плане, наверное, им нет равных. Полки магазинов, коробки, различная посуда — всё это идеально подойдёт для того, чтобы вздремнуть часок-другой и восстановить силы для осуществления новых кошачьих свершений.
Иногда люди, проходящие мимо, могут застать релаксирующих котиков врасплох. Как тут удержаться и не сделать смешное фото для социальных сетей, которое поднимет настроение десяткам, а то и сотням людей? Пройти мимо в этом случае было бы просто настоящим преступлением!
Проверяет чистоту тарелок
Погладь за ушком и проходи
Сегодня придётся обойтись без корзинки
Галя, у нас скумбрия, отмена!
Сладенький пирожок в отделе с чипсами
Нужно будет постараться, чтобы достать такой суперприз
Свежий батон
Теперь это его собака
Блокируем доступ к пузу — делаем собаку неудовлетворённой, а хозяин гладит только кота
Идеальная тактика, кот гений.
Сегодня не чешешь.
Уютненько
Денежное дерево зацвело.
Идеально поместился
Кот залез в коробку с кошачьей мятой и кайфует
Регистратура поликлиники
Хозяин, а что это ты тут делаешь?
Неважно, что у самого хвост намок. Главное, взгромоздиться повыше и буравить двуногого в ванне предосудительным взглядом. Без этого ну никак.
Главное, что ей комфортно
У вас булочка с корицей подрумянилась.
Левитирующий кот
Выемка специально для кота
Суп с котом
В группе «Кот в необычных местах» можно посмотреть ещё больше фотографий, где хвостатые и усатые запечатлены во время своего отдыха.
В детстве и сейчас. Ничего не изменилось
Идеально поместился
Буханка выпала.
Здесь вы можете посмотреть фото животных, которые являются настоящими мастерами маскировки. Проверьте себя и попробуйте их отыскать!