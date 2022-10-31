. 18 смешных отдыхающих котиков, которые были обнаружены людьми в самых неожиданных местах
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18 смешных отдыхающих котиков, которые были обнаружены людьми в самых неожиданных местах

18 смешных отдыхающих котиков, которые были обнаружены людьми в самых неожиданных местах

Коты — удивительные создания, способные найти уютное местечко для отдыха практически в любом месте. В этом плане, наверное, им нет равных. Полки магазинов, коробки, различная посуда — всё это идеально подойдёт для того, чтобы вздремнуть часок-другой и восстановить силы для осуществления новых кошачьих свершений.

Иногда люди, проходящие мимо, могут застать релаксирующих котиков врасплох. Как тут удержаться и не сделать смешное фото для социальных сетей, которое поднимет настроение десяткам, а то и сотням людей? Пройти мимо в этом случае было бы просто настоящим преступлением!

Проверяет чистоту тарелок

Погладь за ушком и проходи

Сегодня придётся обойтись без корзинки

Галя, у нас скумбрия, отмена!

Сладенький пирожок в отделе с чипсами

Нужно будет постараться, чтобы достать такой суперприз

Свежий батон

Теперь это его собака

Блокируем доступ к пузу — делаем собаку неудовлетворённой, а хозяин гладит только кота
Идеальная тактика, кот гений.

Сегодня не чешешь.

Уютненько

Денежное дерево зацвело.

Идеально поместился

Кот залез в коробку с кошачьей мятой и кайфует

Регистратура поликлиники

Хозяин, а что это ты тут делаешь?

Неважно, что у самого хвост намок. Главное, взгромоздиться повыше и буравить двуногого в ванне предосудительным взглядом. Без этого ну никак.

Главное, что ей комфортно

У вас булочка с корицей подрумянилась.

Левитирующий кот

Выемка специально для кота

Суп с котом

В группе «Кот в необычных местах» можно посмотреть ещё больше фотографий, где хвостатые и усатые запечатлены во время своего отдыха.

В детстве и сейчас. Ничего не изменилось

Идеально поместился

Буханка выпала.

Здесь вы можете посмотреть фото животных, которые являются настоящими мастерами маскировки. Проверьте себя и попробуйте их отыскать!

# Интересное
По материалам: twizz

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