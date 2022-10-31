. 25 новых бюджетных косплеев от находчивого тайца

Согласно отчету, опубликованному Allied Market Research, мировой рынок костюмов для косплея в 2020 году оценивался в 4,62 миллиарда долларов и, как ожидается, достигнет 23 миллиардов долларов к 2030 году.

Но не все тратят большие деньги на косплей.

Ануча "Ча" Саенгчарт из Бангкока, Таиланд, создал страницу "Lowcost Cosplay" в Facebook еще в 2013 году. Спустя почти десять лет и 6 миллионов подписчиков он по-прежнему остается верен своему имени, доказывая, что вы можете создать невероятно точный образ при ограниченном бюджете.

Мы и раньше рассказывали об Ануче, (читайте предыдущие посты здесь, здесь и здесь), но с момента нашей последней публикации он создал довольно много блестящих нарядов, так что мы просто обязаны их показать.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.