25 новых бюджетных косплеев от находчивого тайца
Согласно отчету, опубликованному Allied Market Research, мировой рынок костюмов для косплея в 2020 году оценивался в 4,62 миллиарда долларов и, как ожидается, достигнет 23 миллиардов долларов к 2030 году.
Но не все тратят большие деньги на косплей.
Ануча "Ча" Саенгчарт из Бангкока, Таиланд, создал страницу "Lowcost Cosplay" в Facebook еще в 2013 году. Спустя почти десять лет и 6 миллионов подписчиков он по-прежнему остается верен своему имени, доказывая, что вы можете создать невероятно точный образ при ограниченном бюджете.
Мы и раньше рассказывали об Ануче, (читайте предыдущие посты здесь, здесь и здесь), но с момента нашей последней публикации он создал довольно много блестящих нарядов, так что мы просто обязаны их показать.