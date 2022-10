. 3 из 4 игр в ТОПе «самых играбельных» на Xbox — это проекты Activsion Blizzard

Вадим Карасев





Многие игроки не понимают, почему Microsoft выбрала именно компанию Activision Blizzard в качестве издательства для покупки. При этом, Microsoft готова заплатить за сделку рекордную цену в игровой индустрии — более $68 млрд. У Activision Blizzard есть несколько явных плюсов: подразделение King в мобильной игровой индустрии, серия Call of Duty, большой каталог популярных франшиз и многие другие. Но не стоит забывать и о том, что игры Activision Blizzard прямо сейчас пользуются огромной популярностью, в том числе и на Xbox.

Известный игровой аналитик Benji-Sales в Twitter отмечает, что прямо сейчас 3 из 4 игр «самых играбельных» на приставках Xbox (как минимум, в США) — это проекты Activision Blizzard. Так выглядит ТОП-3 прямо сейчас:

FortniteCall of Duty Modern Warfare II (Call of Duty Warzone)Overwatch 2Call of Duty Modern Warfare II





Напомним, Microsoft планирует завершить сделку по покупке Activision Blizzard до конца июня 2023 года.