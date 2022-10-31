. 3 из 4 игр в ТОПе «самых играбельных» на Xbox — это проекты Activsion Blizzard
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

3 из 4 игр в ТОПе «самых играбельных» на Xbox — это проекты Activsion Blizzard

3 из 4 игр в ТОПе «самых играбельных» на Xbox — это проекты Activsion Blizzard


Многие игроки не понимают, почему Microsoft выбрала именно компанию Activision Blizzard в качестве издательства для покупки. При этом, Microsoft готова заплатить за сделку рекордную цену в игровой индустрии — более $68 млрд. У Activision Blizzard есть несколько явных плюсов: подразделение King в мобильной игровой индустрии, серия Call of Duty, большой каталог популярных франшиз и многие другие. Но не стоит забывать и о том, что игры Activision Blizzard прямо сейчас пользуются огромной популярностью, в том числе и на Xbox.

Известный игровой аналитик Benji-Sales в Twitter отмечает, что прямо сейчас 3 из 4 игр «самых играбельных» на приставках Xbox (как минимум, в США) — это проекты Activision Blizzard. Так выглядит ТОП-3 прямо сейчас:



Fortnite



Call of Duty Modern Warfare II (Call of Duty Warzone)



Overwatch 2



Call of Duty Modern Warfare II


Напомним, Microsoft планирует завершить сделку по покупке Activision Blizzard до конца июня 2023 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Филипп Киркоров послал журналистку в Петербурге
Филипп Киркоров послал журналистку в Петербурге
Дмитрий Шепелев поседел от диагноза
Дмитрий Шепелев поседел от диагноза
У Аллы Пугачевой все отнимут, заявила Максакова
У Аллы Пугачевой все отнимут, заявила Максакова
Владимир Пресняков во время тяжелой болезни захотел дочку
Владимир Пресняков во время тяжелой болезни захотел дочку
Ксения Бородина купила «говно» за бешенные деньги
Ксения Бородина купила «говно» за бешенные деньги
Путин предложил подождать «доброй воли» Украины для переговоров
Путин предложил подождать «доброй воли» Украины для переговоров
США не увидели оправдания решению России по зерновой сделке
США не увидели оправдания решению России по зерновой сделке
В России ужесточили ограничения при покупке ценных бумаг
В России ужесточили ограничения при покупке ценных бумаг
3 из 4 игр в ТОПе «самых играбельных» на Xbox — это проекты Activsion Blizzard
3 из 4 игр в ТОПе «самых играбельных» на Xbox — это проекты Activsion
У части россиян выросли пенсии
У части россиян выросли пенсии
В новом трейлере ожидаемого экшена Evil West показали обзор геймплея
В новом трейлере ожидаемого экшена Evil West показали обзор геймплея
Лучшие шутки и мемы из Сети - 31.10.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 31.10.2022 (15 фото)

Топ на сегодня

Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные отключения электроснабжения
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные

Еще по теме

Инсайдер: Call of Duty в Game Pass на релизе не будет до 2025-2026 года
Activision: Call of Duty: Warzone 2.0 выйдет до конца 2022 года
Sony назвала требования к Microsoft по Call of Duty после покупки Activision
Показали первый трейлер мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare II и Warzone 2.0