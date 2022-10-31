. 33-летняя дочь - качок Марии Шукшиной запечатлелась в кружевном боди

Дочь актрисы Марии Шукшиной увлеклась бодибилдингом и изменилась до неузнаваемости. Анна Шукшинаработала телепродюсером, пыталась найти себя в рекламном бизнесе, но два года назад всерьез увлеклась бодибилдингом, окончательно отказавшись продолжать династию. Если раньше Шукшина была хрупкой и женственной блондинкой, то сейчас ее с трудом можно узнать. Ежедневно дочь заслуженной артистки России усердно тренируется в спортзале, следит за питанием, пьет различные добавки, чтобы набрать нужную массу. Она периодически делится с подписчиками видеозаписями из фитнес-клуба, где она выполняет силовые упражнения. Сегодня 33-летняя Анна опубликовала откровенное фото, где она позирует в черном кружевном боди и ботфортах на каблуках. Одежда обтягивает ее фигуру, но особое внимание привлекают мощные бицепсы и массивные ноги. Судя по всему, Шукшина довольна формами. «Зажигай», «Красотка», «Круто», — оставляют комментарии фолловеры.Шукшина уже успела принять участие в нескольких соревнованиях. Так, в Кубке Московской области по пауэрлифтингу она заняла призовые места. Спортсменка поделилась, что это были ее первые состязания, и она довольна личными успехами. О бодибилдинге Шукшина мечтала с детства, но никак не решалась пойти на занятия. Ранее она признавалась, что родственники негативно отнеслись к ее увлечениям и к переменам во внешности. Звезда кинокартины «12 стульев» считает, что у внучки лишний вес. Анна не раз рассказывала, что у нее натянутые отношения с бабушкой — Лидией Федосеевой-Шукшиной: они ссорились из-за квартиры. Со своей матерью — Марией Шукшиной — Анна не общается годами. Об этом рассказала младшая дочь народной артистки РСФСР Ольга.