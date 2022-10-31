. Алла Пугачева страдает кучей серьезных заболеваний

Эксперт высказался о здоровье певицы Аллы Пугачевой. Не так давно СМИ обратили внимание, что волосы Аллы Пугачевой заметно поредели после её переезда в Израиль. Всё дело в том, что народная артистка отказалась от полноценных париков и теперь «на выход» надевает только накладную челку, которая скрывает залысины. Как рассказал журналистам экс-стилист Примадонны Джордж Ровалс, певица начала лысеть еще десять лет назад. По слухам, Пугачева смирилась с ситуацией и никак не пытается спасти шевелюру. Однако врачи считают, что артистка при желании могла бы вернуть своим волосам густоту. Трихолог Яна Маурина рассказала о причинах алопеции у женщин зрелого возраста. Врач утверждает, что с похожей проблемой сталкиваются многие. Причины выпадения волос могут разными.«У Пугачевой рост волос остановился, скорее всего, из-за наличия целого букета хронических заболеваний. У Примадонны – диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой»,— цитирует источник «МК» врача. Эксперт призывает артистку пройти обледование и выяснить точные причины облысения. Маурина уверена, что Пугачевой еще можно помочь. Трихолог рассказала о современном методе борьбы с алопецией — лазерной методикой, которая возобновляет рост спящих луковиц Напомним, что Пугачева еще весной уехала жить с семьей за границу. В конце лета она вернулась, но провела дома всего месяц. Потом она снова сбежала в Израиль и, как говорят, на этот раз навсегда.