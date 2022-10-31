. Анна Большова может повторить судьбу Михаила Ефремова
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Анна Большова может повторить судьбу Михаила Ефремова

Анна Большова может повторить судьбу Михаила Ефремова
Актриса Анна Большова совершила смертельное ДТП. Артистке, возможно, удастся избежать уголовное наказание. Актриса «Ленкома» Анна Большова в конце октября сбила женщину в Калужской области. Актриса тут же вызвала скорую, но, к сожалению, спасти пострадавшую не удалось.
Сейчас Большова находится под следствием. Адвокат Андрей Князев считает, что тюрьмы, возможно, Анне удастся избежать. «Самое большое наказание — до 5 лет лишения наказания. Если была не судима, вела себя нормально, возместила какой-то вред… Надеюсь, что уголовного, реального срока не будет», — заявил юрист в программе «Звезды сошлись».
# Шоу-бизнес Большова Анна
По материалам: z-aya

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