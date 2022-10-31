. Анна Семенович показала свою большую грудь

Певица и ведущая Анна Семенович выбралась на отдых, где показала свою шикарную грудь в купальнике. Исполнительница хита «Секси-бомбочка» устроила себе небольшой отпуск. Певица на неделю вырвалась в Турцию: она остановилась в отеле в Белеке. Бывшая солистка группы «Блестящие» поделилась с поклонниками своими впечатлениями о поездке.Артистка предстала в одиночестве на безлюдном пляже. «Вот это выходной, как долго я о таком дне мечтала! Всех люблю!» — заверила Семенович. Поклонники сразу же принялись желать артистке хорошего отдыха. «От вас одни позитивные эмоции: то красота убивает наповал, то едой самой вкусной», «Ваша красота лишает дара речи», «Солнечного настроения тебе желаю и классного отдыха! Ты — супер у нас и самая красивая», «Какая красивая женщина», — пишут блогеры.