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Анна Семенович показала свою большую грудь

Анна Семенович показала свою большую грудь
Певица и ведущая Анна Семенович выбралась на отдых, где показала свою шикарную грудь в купальнике. Исполнительница хита «Секси-бомбочка» устроила себе небольшой отпуск. Певица на неделю вырвалась в Турцию: она остановилась в отеле в Белеке. Бывшая солистка группы «Блестящие» поделилась с поклонниками своими впечатлениями о поездке.
Артистка предстала в одиночестве на безлюдном пляже.  «Вот это выходной, как долго я о таком дне мечтала! Всех люблю!» — заверила Семенович. Поклонники сразу же принялись желать артистке хорошего отдыха. «От вас одни позитивные эмоции: то красота убивает наповал, то едой самой вкусной», «Ваша красота лишает дара речи», «Солнечного настроения тебе желаю и классного отдыха! Ты — супер у нас и самая красивая»,  «Какая красивая женщина», — пишут блогеры.
# Шоу-бизнес Семенович Анна
По материалам: z-aya

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